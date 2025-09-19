FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 19 Eylül Cuma 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 19 Eylül Cuma 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30: İşlem Gören Endeksin Güncel Durumu

19 Eylül 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15’te 12.184,19 puan seviyesine ulaştı. Günlük değişim %0,3 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını sürdürmesiyle ilgili olabilir. Ayrıca büyük şirketlerin performansındaki olumlu beklentilerin habercisi de olabilir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit 30 şirketini barındırmaktadır.

BIST 50: Orta Büyüklükteki Şirketlerin Performansı

BIST 50 endeksi, 19 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.698,27 puana ulaştı. Günlük değişim %0,28 olarak belirlendi. Bu durum, BIST 50’nin ortalama büyüklükteki şirketlerin performansını yansıttığını göstermektedir. Piyasa genelinin sağlıklı bir şekilde ilerlediği anlaşılıyor. Yatırımcılar BIST 50 aracılığıyla çeşitli sektörlerden hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı buluyor.

BIST 100: Geniş Kapsamlı Bir Gösterge

BIST 100 endeksi, 19 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15’te 11.077,51 puan seviyesinde işlem gördü. Günlük değişim %0,27 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye’deki tüm halka açık şirketlerin performansını yansıtan kapsayıcı bir gösterge olma özelliği taşır. Böylece yatırımcılar için BIST 100, genel piyasa trendlerini takip etme açısından büyük bir önem arz ediyor.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.08
1.194.769.273,95
% 1.24
10:13
KONTR
32.16
572.594.227,24
% -0.68
10:13
TEHOL
35.14
554.371.631,66
% 0.4
10:13
YKBNK
33.68
539.364.059,74
% 0.48
10:13
THYAO
318.75
483.648.227,75
% 0.31
10:13
