Borsa İstanbul Özeti 20 Aralık Cumartesi 2025 BIST Yorumları

20 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30, 12.304,02 seviyesinde işlem gördü. BIST 50 ise 9.834,97 seviyesinde, BIST 100 ise 11.341,90 seviyesindedir. Bu endeksler, Türkiye'nin en büyük şirketlerini kapsamakta ve piyasa trendlerini belirlemektedir. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri izleyerek stratejiler geliştirmektedir. Piyasa hareketliliği, yatırımcı güvenini etkilemektedir.

Borsa İstanbul Özeti 20 Aralık Cumartesi 2025 BIST Yorumları
Cansu Akalp

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 İncelemesi

20 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30, 12.304,02 seviyesinde işlem gördü. Bu noktada günlük değişim oranı %0,14 olarak kaydedildi. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini içeren bir endekstir. Piyasa trendlerini belirleme konusunda kritik bir rol üstlenmektedir. Yatırımcı güvenini ölçmektedir. Ekonomik gelişmeler, bu endeksin performansını etkilemektedir. Yatırımcılar, büyük ölçekli şirketlerin performansını takip etmektedir. Bu bağlamda, stratejiler geliştirmektedirler.

BIST 50, 9.834,97 seviyesinden işlem gördü. Günlük değişim oranı ise %0,06 olarak belirlendi. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen 50 şirketinin hisse senetlerini kapsamaktadır. Bu endeks, piyasanın genel sağlığı hakkında bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda yatırımcılar için önemli sinyaller oluşturmaktadır. Son dönemdeki dalgalanmalar, küçük yatırımcılar için fırsatlar yaratmaktadır. Profesyonel fon yöneticileri ise analiz ve risk yönetimi açısından önemli veriler elde etmektedir.

BIST 100 endeksi, 11.341,90 seviyesinde işlem gördü. Günlük değişimi %0,06 olarak kaydedildi. BIST 100, Türkiye’nin en kapsamlı borsa endeksidir. Piyasa temsilciliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gözlemlenen hareketlilik, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Ayrıca çeşitli sektörlerdeki şirketlerin performansları dikkatle izlenmektedir. Ekonomik şartlar ve küresel etkiler değerlendirilmektedir. BIST 100 endeksinin performansı, risk yönetimi stratejileri geliştiren yatırımcılar için kritik bir ölçüt haline gelmiştir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
42.2
11.186.184.212,16
% 5.13
18:10
THYAO
277.25
10.535.484.199,25
% 1
18:10
ISCTR
14.02
7.558.517.350,11
% 0.07
18:10
ASELS
211.1
6.808.187.869,30
% 3.28
18:10
AKBNK
71.8
6.140.509.840,20
% 0.91
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

