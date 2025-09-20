FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 20 Eylül Cumartesi 2025 BIST Yorumları

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

20 Eylül 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 12.494,19 puan seviyesinde işlem görmektedir. Endeks günlük bazda %2,85 oranında artış göstermiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin yer aldığı bir endekstir. Bu durumu, yatırımcıların dikkatini çeken büyük şirketlerin hisse senetlerinin yükselişi desteklemektedir. Ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmeler, endeksin olumlu eğiliminde önemli rol oynamaktadır.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 20 Eylül 2025 sabahında 9.920,71 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %2,58 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye'deki önemli 50 şirketin performansını yansıtmaktadır. Yatırımcıların güvenini artıran bir seyir izlemektedir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik gelişmeler, BIST 50'nin yükselişine etki etmektedir. Ayrıca, bu durum yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaktadır.

BIST 100 Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, 20 Eylül 2025 tarihinde 11.294,48 puan ile işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %2,23 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını kapsar. Piyasa dinamiklerini geniş bir perspektiften yansıtır. Günlük artış oranı, yatırımcıların piyasa üzerinde olumlu etkiler yaratan haberler ve ekonomik verilerle desteklendiğini göstermektedir. BIST 100'deki yükseliş, farklı sektörlerdeki şirketlerin sağladığı pozitif finansal sonuçların bir birleşimidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
319.75
13.960.980.709,75
% 0.63
18:10
AKBNK
66.65
11.094.245.866,60
% 2.46
18:10
ISCTR
15.07
10.009.996.430,34
% 4.29
18:10
SASA
4.07
9.575.581.498,26
% 0.99
18:10
YKBNK
34.68
9.147.943.392,72
% 3.46
18:10
