FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul özeti 21 Ekim Salı 2025 BIST yorumları

21 Ekim 2025 tarihli BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların genel piyasa beklentileri hakkında ipuçları sunuyor. Yatırım stratejilerinin belirlenmesi için bu trendlerin dikkatle izlenmesi gerekiyor.

Borsa İstanbul özeti 21 Ekim Salı 2025 BIST yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.487,41 puandan başladı.

BIST 30 Analizi

21 Ekim 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 10:15 itibarıyla 11.421,43 puandan işlem görmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 21 Ekim 2025 tarihinde 10:15 itibarıyla 9.087,45 puandan işlem görmektedir. İçinde yer alan 50 önemli şirket, piyasa beklentilerinden etkilenmektedir.

BIST 100 Analizi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 düştü. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtır. Bu durum, şirketlerin finansal sağlığı ile piyasa hareketlerini doğrudan etkilemektedir. Piyasa trendlerini gözlemlemek, yatırımcılar için kritik önem taşımaktadır. Stratejileri buna göre belirlemek gereklidir. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak!Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak!
Yatırımcı yüzde 50 kar ediyordu! Düşmeye başlayınca ona yöneldilerYatırımcı yüzde 50 kar ediyordu! Düşmeye başlayınca ona yöneldiler

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
11.77
2.510.129.606,97
% 4.16
11:09
THYAO
295.25
1.973.473.362,00
% -0.84
11:09
ISCTR
11.91
1.952.428.341,25
% 1.19
11:09
AKBNK
57.7
1.676.566.398,45
% -0.43
11:09
TEHOL
35.2
1.521.118.301,32
% 10
11:08
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.