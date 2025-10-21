Borsa İstanbul özeti 21 Ekim Salı 2025 BIST yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.487,41 puandan başladı.

BIST 30 Analizi

21 Ekim 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 10:15 itibarıyla 11.421,43 puandan işlem görmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 21 Ekim 2025 tarihinde 10:15 itibarıyla 9.087,45 puandan işlem görmektedir. İçinde yer alan 50 önemli şirket, piyasa beklentilerinden etkilenmektedir.

BIST 100 Analizi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 düştü. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtır. Bu durum, şirketlerin finansal sağlığı ile piyasa hareketlerini doğrudan etkilemektedir. Piyasa trendlerini gözlemlemek, yatırımcılar için kritik önem taşımaktadır. Stratejileri buna göre belirlemek gereklidir. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.