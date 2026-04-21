Borsa İstanbul Özeti 21 Nisan Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30 İncelemesi

21 Nisan 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 16.648,18 puan seviyesinden işlem görmektedir. Günlük bazda %0,34'lük bir artış yaşanmıştır. Bu artış, endeksin büyük şirketlerinin performansına bağlıdır. Piyasalardaki genel iyimserlik de bu duruma katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, büyük ölçekli şirketlerin borsa performansını izlemelidir. Borsa performansı, portföy yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, 21 Nisan 2026 tarihinde 13.064,09 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,37 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar için BIST 50 önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir. Piyasa trendlerini takip etmek potansiyel riskleri ve fırsatları dengelemeye yardımcı olmaktadır.

BIST 100 İncelemesi

BIST 100 endeksi 21 Nisan 2026 itibarıyla 14.535,11 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,35 şeklindedir. Bu performans, geniş bir yelpazede yer alan şirketlerin etkinliğini göstermektedir. Aynı zamanda piyasa koşullarındaki iyileşmeyi de hedef göstermektedir. BIST 100, yatırımcılara geniş bir bakış açısı sunmaktadır.