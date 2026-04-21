Borsa İstanbul Özeti 21 Nisan Salı 2026 BIST Yorumları

21 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.648,18 puanda, BIST 50 endeksi 13.064,09 puanda ve BIST 100 endeksi 14.535,11 puanda işlem görmektedir. Bu endekslerdeki günlük artış oranları sırasıyla %0,34, %0,37 ve %0,35 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, büyük şirketlerin ve farklı sektörlerin performansını izlemeli, piyasa trendlerini takip ederek potansiyel riskleri ve fırsatları dengelemelidir.

BIST 30 İncelemesi

21 Nisan 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 16.648,18 puan seviyesinden işlem görmektedir. Günlük bazda %0,34'lük bir artış yaşanmıştır. Bu artış, endeksin büyük şirketlerinin performansına bağlıdır. Piyasalardaki genel iyimserlik de bu duruma katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, büyük ölçekli şirketlerin borsa performansını izlemelidir. Borsa performansı, portföy yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, 21 Nisan 2026 tarihinde 13.064,09 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,37 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar için BIST 50 önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir. Piyasa trendlerini takip etmek potansiyel riskleri ve fırsatları dengelemeye yardımcı olmaktadır.

BIST 100 İncelemesi

BIST 100 endeksi 21 Nisan 2026 itibarıyla 14.535,11 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,35 şeklindedir. Bu performans, geniş bir yelpazede yer alan şirketlerin etkinliğini göstermektedir. Aynı zamanda piyasa koşullarındaki iyileşmeyi de hedef göstermektedir. BIST 100, yatırımcılara geniş bir bakış açısı sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy açıkladı: İlk durak Şanlıurfa! Bakan Ersoy açıkladı: İlk durak Şanlıurfa!
Mercedes ilk tamamen elektrikli C-Serisi'ni tanıttıMercedes ilk tamamen elektrikli C-Serisi'ni tanıttı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
213.2
3.305.094.478,60
% 3.65
10:41
KONTR
15.26
2.875.667.389,28
% 5.75
10:41
THYAO
328.5
2.416.013.411,50
% 0.08
10:41
SASA
3.09
2.138.998.017,82
% 0.32
10:41
EREGL
34.14
1.885.916.142,48
% 2.52
10:41
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beynine pıhtı atmış zor günler geçirmişti! İki beden inceldi

Beynine pıhtı atmış zor günler geçirmişti! İki beden inceldi

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

