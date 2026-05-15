Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentisi değişti!

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi’ni yayımladı. Mayıs ayı için yayımlanan ankette enflasyon ve döviz için beklentiler belli oldu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcılar Anketini yayımladı. TCMB'nin Mayıs anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,82'ye çıktı. Geçen ayın anketinde bu beklenti yüzde 23,39 olmuştu.

ENFLASYON İÇİN TAHMİNLER

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu.

Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.
DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 53,62 TL iken, bu anket döneminde 54,69 TL olarak kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ İÇİN YENİ TAHMİN

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentisi değişti! 4

GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 oldu.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

