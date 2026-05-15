Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentisi değişti!

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcılar Anketini yayımladı. TCMB'nin Mayıs anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,82'ye çıktı. Geçen ayın anketinde bu beklenti yüzde 23,39 olmuştu.

ENFLASYON İÇİN TAHMİNLER

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu.

Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.



DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 53,62 TL iken, bu anket döneminde 54,69 TL olarak kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ İÇİN YENİ TAHMİN

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.



GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 oldu.