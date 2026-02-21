Borsa İstanbul Özeti 21 Şubat Cumartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30

21 Şubat 2026 tarihinde BIST 30, 10:15'te 15.490,94 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu, günlük %1,39'luk bir artışı göstermektedir. Yükseliş, piyasalardaki olumlu hava ile yatırımcıların artan güveniyle destekleniyor. BIST 30, Türkiye’nin en yüksek piyasa değerine sahip 30 şirketinin performansını yansıtır. Yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam etmektedir.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 21 Şubat 2026'da 10:15 itibarıyla 12.279,89 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük %1,35 oranında bir artış kaydedilmiştir. Yükseliş, sanayi ve finans sektöründeki olumlu gelişmelerle birlikte yerli yatırımcıların artan ilgisiyle desteklenmektedir. BIST 50, piyasa likiditesinin yüksek olduğu bir endekstir. Bu durum, yatırımcıların farklı sektörlere yönelik portföy çeşitliliği sağlamalarına olanak tanımaktadır.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 21 Şubat 2026'da 10:15'te 13.934,06 puan seviyesinde işlem görmüştür. Son bir günde %0,94'lük bir artış sergilemiştir. Bu durum, Türk ekonomisine dair olumlu beklentilerin artması ile dış yatırımcıların ilgisinin güçlenmesiyle açıklanabilir. BIST 100, Türkiye'nin tüm hisselerinin izlendiği bir endekstir. Yatırımcılara geniş bir spektrum sunarak piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.