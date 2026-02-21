FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 21 Şubat Cumartesi 2026 BIST Yorumları

21 Şubat 2026’da BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcı güvenindeki artış ve piyasalardaki olumlu hava ile yükseliş göstermiştir. BIST 30, 15.490,94 puana, BIST 50 ise 12.279,89 puana ulaşmıştır. BIST 100 ise 13.934,06 puan seviyesinde işlem görmüştür. Bu endeksler, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin performansını yansıtarak yatırımcılara geniş portföy çeşitliliği sunmaktadır.

Borsa İstanbul Özeti 21 Şubat Cumartesi 2026 BIST Yorumları
Cansu Çamcı

BIST 30
21 Şubat 2026 tarihinde BIST 30, 10:15'te 15.490,94 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu, günlük %1,39'luk bir artışı göstermektedir. Yükseliş, piyasalardaki olumlu hava ile yatırımcıların artan güveniyle destekleniyor. BIST 30, Türkiye’nin en yüksek piyasa değerine sahip 30 şirketinin performansını yansıtır. Yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam etmektedir.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 21 Şubat 2026'da 10:15 itibarıyla 12.279,89 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük %1,35 oranında bir artış kaydedilmiştir. Yükseliş, sanayi ve finans sektöründeki olumlu gelişmelerle birlikte yerli yatırımcıların artan ilgisiyle desteklenmektedir. BIST 50, piyasa likiditesinin yüksek olduğu bir endekstir. Bu durum, yatırımcıların farklı sektörlere yönelik portföy çeşitliliği sağlamalarına olanak tanımaktadır.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 21 Şubat 2026'da 10:15'te 13.934,06 puan seviyesinde işlem görmüştür. Son bir günde %0,94'lük bir artış sergilemiştir. Bu durum, Türk ekonomisine dair olumlu beklentilerin artması ile dış yatırımcıların ilgisinin güçlenmesiyle açıklanabilir. BIST 100, Türkiye'nin tüm hisselerinin izlendiği bir endekstir. Yatırımcılara geniş bir spektrum sunarak piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sunduBayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu
Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Uzmanlar uyarıyor: 'Gelen mesaja tıklamayın'Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Uzmanlar uyarıyor: 'Gelen mesaja tıklamayın'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
320.5
15.766.185.303,75
% 2.56
18:10
ASELS
313.25
13.289.792.451,75
% 2.04
18:10
ISCTR
16.82
10.701.369.511,99
% 2.13
18:10
SASA
2.42
10.213.680.121,22
% -3.97
18:10
AKBNK
88.35
8.160.511.508,20
% 1.55
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.