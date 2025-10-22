Borsa İstanbul Özeti 22 Ekim Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

22 Ekim 2025 sabah saat 10:15'te BIST 30 endeksi 11.443,17 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim %0,46 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin performansını yansıtıyor. Genel piyasa dinamikleri olumlu bir seyir izlemekte. Yatırımcılar, finans ve sanayi sektöründeki güçlü hisseleri dikkatle izliyor. Bu hisseler, BIST 30'un desteklenmesinde önemli rol oynamakta.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi 22 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15'te 9.101,23 puandan işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,45 olarak belirlenmiştir. Bu performans, orta ölçekli şirketlerin etkisini artırmakta. Söz konusu değişim, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen gerçekleşiyor.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi 22 Ekim 2025 itibarıyla saat 10:15'te 10.512,42 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,43 olarak izlenmektedir. Bu değer, borsa genelinde geniş bir hissedar tabanını temsil ediyor. BIST 100, yatırımcı güvenini ifade eden güçlü bir yönelişe sahip. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç, 10.350 ve 10.250 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu ifade ediyor.