Borsa İstanbul Özeti 22 Ekim Çarşamba 2025 BIST Yorumları

22 Ekim 2025'te BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatini çeken olumlu değişim oranlarıyla gündemde. BIST 30 %0,46, BIST 50 %0,45 ve BIST 100 %0,43 değer artışı gösterdi. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansı, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir büyümeyi destekliyor. Bu durum, finans ve sanayi sektörlerindeki güçlü hisselerin etkisini vurguluyor.

Borsa İstanbul Özeti 22 Ekim Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi
22 Ekim 2025 sabah saat 10:15'te BIST 30 endeksi 11.443,17 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim %0,46 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin performansını yansıtıyor. Genel piyasa dinamikleri olumlu bir seyir izlemekte. Yatırımcılar, finans ve sanayi sektöründeki güçlü hisseleri dikkatle izliyor. Bu hisseler, BIST 30'un desteklenmesinde önemli rol oynamakta.

BIST 50 İncelemesi
BIST 50 endeksi 22 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15'te 9.101,23 puandan işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,45 olarak belirlenmiştir. Bu performans, orta ölçekli şirketlerin etkisini artırmakta. Söz konusu değişim, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen gerçekleşiyor.

BIST 100 Durumu
BIST 100 endeksi 22 Ekim 2025 itibarıyla saat 10:15'te 10.512,42 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,43 olarak izlenmektedir. Bu değer, borsa genelinde geniş bir hissedar tabanını temsil ediyor. BIST 100, yatırımcı güvenini ifade eden güçlü bir yönelişe sahip. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç, 10.350 ve 10.250 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu ifade ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
214.7
2.292.544.269,30
% 4.43
10:47
PEKGY
11.46
2.284.314.895,36
% -2.47
10:46
THYAO
295.75
2.137.594.084,00
% 0.42
10:47
TEHOL
38.08
1.708.351.380,82
% 8.18
10:47
AKBNK
58.45
1.525.228.314,00
% 1.48
10:47
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

