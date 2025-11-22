Borsa İstanbul Özeti 22 Kasım Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Piyasa Durumu

BIST 30 endeksi 11.865,48 puan seviyesinde kapandı. Gün içindeki değişimi -0.63 olarak kaydedilmişti. Yatırımcılar, yüksek volatilite sergileyen bu dönemde lider şirketlerin performanslarını takip etti. Düşen değerler, piyasalarda genel bir satıcı baskısı oluşturdu. Bu durum, küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel ekonomik verilere bağlıdır. BIST 30'un yönü, yatırımcıların gelecekteki beklentilerine göre şekillenmeye devam edecek.

BIST 50 Piyasa Durumu

BIST 50 endeksi 9.457,62 puan seviyesindedir. Günlük değişimi -0.6 olarak belirlenmiştir. Bu seviye, endeksin azalan bir trend içinde olduğunu gösterdi. Yatırımcılar, büyük ölçekli şirket hisseleri üzerindeki baskının sürdüğünü gözlemlemektedir. Ekonomik belirsizlikler ve olumsuz kurum karları, BIST 50’nin performansında etkili olmaktadır. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli hareketlerini etkilemektedir.

BIST 100 Piyasa Durumu

BIST 100 endeksi 10.922,86 puandan işlem görmektedir. Bu seviyede günlük değişimi -0.52 oranındadır. BIST 100, geniş bir piyasa yelpazesi sunarak yatırımcılara fırsatlar yaratmayı hedefledi. Ancak mevcut düşüş, piyasa katılımcıları arasında endişe oluşturmaktadır. Genel ekonomik ortamın iyileşmesi için beklenen olumlu gelişmelerin zamanında gerçekleşmesi gerekecektir. Yatırımcılar, piyasa koşullarına göre stratejilerini yeniden gözden geçirmektedir.