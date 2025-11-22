FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 22 Kasım Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, piyasalarda düşüş göstererek yatırımcıları tedirgin etti. BIST 30 endeksi 11.865,48 puan seviyesinde, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri sırasıyla 9.457,62 ve 10.922,86 puanda işlem gördü. Küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel veriler, yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Bu durum, endekslerin performansında kayıplara sebep olmakta ve kısa vadeli stratejiler geliştirilmesine neden olmaktadır.

Borsa İstanbul Özeti 22 Kasım Cumartesi 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30 Piyasa Durumu
BIST 30 endeksi 11.865,48 puan seviyesinde kapandı. Gün içindeki değişimi -0.63 olarak kaydedilmişti. Yatırımcılar, yüksek volatilite sergileyen bu dönemde lider şirketlerin performanslarını takip etti. Düşen değerler, piyasalarda genel bir satıcı baskısı oluşturdu. Bu durum, küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel ekonomik verilere bağlıdır. BIST 30'un yönü, yatırımcıların gelecekteki beklentilerine göre şekillenmeye devam edecek.

BIST 50 Piyasa Durumu
BIST 50 endeksi 9.457,62 puan seviyesindedir. Günlük değişimi -0.6 olarak belirlenmiştir. Bu seviye, endeksin azalan bir trend içinde olduğunu gösterdi. Yatırımcılar, büyük ölçekli şirket hisseleri üzerindeki baskının sürdüğünü gözlemlemektedir. Ekonomik belirsizlikler ve olumsuz kurum karları, BIST 50’nin performansında etkili olmaktadır. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli hareketlerini etkilemektedir.

BIST 100 Piyasa Durumu
BIST 100 endeksi 10.922,86 puandan işlem görmektedir. Bu seviyede günlük değişimi -0.52 oranındadır. BIST 100, geniş bir piyasa yelpazesi sunarak yatırımcılara fırsatlar yaratmayı hedefledi. Ancak mevcut düşüş, piyasa katılımcıları arasında endişe oluşturmaktadır. Genel ekonomik ortamın iyileşmesi için beklenen olumlu gelişmelerin zamanında gerçekleşmesi gerekecektir. Yatırımcılar, piyasa koşullarına göre stratejilerini yeniden gözden geçirmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta indirimin geleceği tarih belli oldu!Akaryakıta indirimin geleceği tarih belli oldu!
Arçelik o ülkeden ayrılıyor!Arçelik o ülkeden ayrılıyor!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.12
7.964.740.488,98
% 3.31
18:10
THYAO
273
7.539.519.803,25
% -1.18
18:10
KOZAL
40
7.007.974.402,66
% 0.35
18:10
YKBNK
33.7
6.485.553.808,86
% -1.75
18:10
ISCTR
12.7
6.227.090.826,13
% -0.94
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.