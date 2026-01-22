FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 22 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, gün içerisinde farklı seviyelerde ve artış oranlarıyla yatırımcıların odak noktası oldu. BIST 30 endeksi 13.961,15 seviyesinde %0,38 artış gösterirken, BIST 50 endeksi 11.108,82 seviyesine %0,39 oranında yükseldi. BIST 100 ise 12.771,45 seviyesinde %0,34 artış ile dikkat çekti. Bu yükseliş, büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansından kaynaklanmakta. Yatırımcılar bu olumlu trendin sürdürülebilirliğini değerlendirmekte.

BIST 30 Analizi

Bugün saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 13.961,15 seviyesinde işlem görmekte. Endeks, günlük bazda %0,38 oranında bir artış göstermiştir. Finansal piyasalardaki gelişmelerle BIST 30, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekiyor. Bu olumlu seyrin arkasında büyük ölçekli şirketlerin performansındaki iyileşmeler yer alıyor. Ayrıca genel ekonomik görünümdeki olumlu sinyaller de etkili. Yatırımcılar, bu trendin sürdürülebilir olup olmayacağını merak ediyor.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, 22 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.108,82 seviyesine yükseldi. Bu gün %0,39 oranında bir günlük değişim göstermiştir. Orta ölçekli şirketlerin performansı öne çıkıyor. Genel ekonomik iyimserlik de yatırımcıların ilgisini artırıyor. Sektör bazında yaşanan pozitif gelişmeler, yatırımcıları çekiyor. Çok sayıda yatırımcı, stratejiler geliştirmek için BIST 50'yi değerlendiriyor.

BIST 100 Gözlemi

BIST 100 endeksi, bugün saat 10:15 itibarıyla 12.771,45 seviyesinde işlem görmekte. Günlük artış %0,34 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelindeki ekonomik verilerin olumlu etkisi ile BIST 100 ilgi görmeye devam ediyor. İç ekonomik dinamikler önemli bir rol oynuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler de etkili.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
299.75
8.712.710.297,88
% -1.15
10:55
THYAO
299.75
4.510.808.914,75
% 0.93
10:55
BIMAS
630
2.541.399.685,50
% 3.11
10:55
ISCTR
14.9
1.751.751.353,21
% 0.2
10:55
TRALT
50.05
1.619.365.062,98
% 2.35
10:55
