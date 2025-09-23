Borsa İstanbul Özeti 23 Eylül Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

23 Eylül 2025 tarihinde BIST 30'un değeri 12.568,69 olarak belirlendi. Günlük değişim ise -1,06 yüzdesinde bir düşüş gösterdi. Bu gerileme, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük halka açık şirketlerinin performansını yansıtır. Bu nedenle, dalgalanmalar yatırımcılar için kritik önem taşır. Ekonomik analizlerde de dikkatle takip edilmektedir.

BIST 50 Durumu

BIST 50, 9.975,10 seviyesine geriledi. Bu durum günlük değişim olarak -1,00 yüzdesinde bir azalma kaydetti. Ayrıca, global piyasalardan gelen olumsuz sinyaller de durumu etkilemektedir. BIST 50, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin performansını kapsar. Bu endekste yaşanan değişimler ekonomik sağlığı gösteren önemli bir tablo sunar.

BIST 100 Görünümü

BIST 100 endeksi, 11.363,25 seviyesine düştü. Bu düşüş 23 Eylül 2025'te 10:15 itibarıyla gerçekleşti. Günlük değişim oranı -0,91 olarak kaydedildi. Yatırımcı güveninin azalması bu duruma sebep olabilir. Dış etmenler de piyasa üzerinde baskı oluşturmaktadır. BIST 100, Türkiye ekonomisinin durumu hakkında önemli ipuçları sunar. Yatırımcıların stratejilerini belirlemelerinde kritik bir rol oynamaktadır.

