Borsa İstanbul Özeti 23 Eylül Salı 2025 BIST Yorumları

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

23 Eylül 2025 tarihinde BIST 30'un değeri 12.568,69 olarak belirlendi. Günlük değişim ise -1,06 yüzdesinde bir düşüş gösterdi. Bu gerileme, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük halka açık şirketlerinin performansını yansıtır. Bu nedenle, dalgalanmalar yatırımcılar için kritik önem taşır. Ekonomik analizlerde de dikkatle takip edilmektedir.

BIST 50 Durumu

BIST 50, 9.975,10 seviyesine geriledi. Bu durum günlük değişim olarak -1,00 yüzdesinde bir azalma kaydetti. Ayrıca, global piyasalardan gelen olumsuz sinyaller de durumu etkilemektedir. BIST 50, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin performansını kapsar. Bu endekste yaşanan değişimler ekonomik sağlığı gösteren önemli bir tablo sunar.

BIST 100 Görünümü

BIST 100 endeksi, 11.363,25 seviyesine düştü. Bu düşüş 23 Eylül 2025'te 10:15 itibarıyla gerçekleşti. Günlük değişim oranı -0,91 olarak kaydedildi. Yatırımcı güveninin azalması bu duruma sebep olabilir. Dış etmenler de piyasa üzerinde baskı oluşturmaktadır. BIST 100, Türkiye ekonomisinin durumu hakkında önemli ipuçları sunar. Yatırımcıların stratejilerini belirlemelerinde kritik bir rol oynamaktadır.

Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KONTR
39.3
3.310.238.782,64
% 5.08
10:52
THYAO
323.25
2.425.248.771,00
% -0.84
10:52
ASELS
211.2
2.192.222.465,50
% -1.12
10:52
ISCTR
14.89
2.135.788.288,90
% -2.04
10:52
AKBNK
66.7
1.853.670.936,10
% -1.48
10:52


En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu burayarelrel tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

