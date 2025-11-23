FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 23 Kasım Pazar 2025 BIST Yorumları

23 Kasım 2025'te Borsa İstanbul'da son durum merak ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,38 değer kazandı.

Borsa İstanbul Özeti 23 Kasım Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 100 endeksi, en düşük 10.585,34 puanı ve en yüksek 11.038,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,38 üstünde 10.922,86 puandan tamamladı. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,38 değer kazanarak 10.922,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.585,34 puanı, en yüksek 11.038,75 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 3,44 kazançla 15.702,24 puan, teknoloji endeksi yüzde 3 artışla 24.576,74 puan, sanayi endeksi yüzde 2,15 primle 13.924,90 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 yükselişle 10.650,25 puan oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.12
7.964.740.488,98
% 3.31
18:10
THYAO
273
7.539.519.803,25
% -1.18
18:10
KOZAL
40
7.007.974.402,66
% 0.35
18:10
YKBNK
33.7
6.485.553.808,86
% -1.75
18:10
ISCTR
12.7
6.227.090.826,13
% -0.94
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
