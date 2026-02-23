FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 23 Şubat Pazartesi 2026 BIST Yorumları

23 Şubat 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri önemli artışlar gösterdi. BIST 30 endeksi 15.691,84 puana, BIST 50 endeksi 12.434,34 puana ve BIST 100 endeksi 14.124,08 puana yükseldi. Bu artışlar yatırımcıların güvenini artırırken, finans sektöründeki olumlu gelişmelerin etkisini de yansıtıyor. Yerli yatırımcıların risk iştahı artıyor ve pay senetlerine ilgi yükseliyor.

Cansu Çamcı

BIST 30

23 Şubat 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 15.691,84 puan seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %1,3 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcıların piyasalara olan güveninin artmasına işaret ediyor. Ayrıca yerel ekonomik göstergelerin olumlu seyrini yansıtıyor. BIST 30, Türkiye’nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtıyor. Bu nedenle, endeksdeki değişimler Türk ekonomisinin durumunu gösterme potansiyeline sahip.

BIST 50

Aynı tarihte BIST 50 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.434,34 puana yükseldi. Günlük değişim oranı %1,26 olarak gerçekleşti. BIST 50, Borsa İstanbul'un en değerli 50 şirketini içeriyor. Bu, geniş bir piyasa yelpazesini temsil ediyor. Bugünkü artış, finans ve sanayi sektörlerindeki başarılı sonuçlardan kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcılar, bu pozitif değişimi dikkatle takip ediyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 23 Şubat 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 14.124,08 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı %1,36 olarak kaydedildi. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini kapsıyor. Bu, ekonominin genel dinamiklerini gözler önüne seriyor. Bugünkü artış, dış piyasalardaki olumlu gelişmelerden etkileniyor. Yerli yatırımcıların risk iştahı artıyor. Pay senetlerine olan talep de bu durumdan etkileniyor. Endeksin istikrarı, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Piyasalardaki güvenin ifadesi olarak değerlendiriliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
320.25
4.231.063.780,50
% -0.08
10:31
ASELS
314
2.442.085.846,50
% 0.24
10:31
ISCTR
16.98
2.270.133.393,02
% 0.95
10:31
AKBNK
89.1
2.166.854.878,30
% 0.85
10:31
ASTOR
190.7
1.889.343.337,40
% 3.36
10:31
