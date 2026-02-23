Borsa İstanbul Özeti 23 Şubat Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30

23 Şubat 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 15.691,84 puan seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %1,3 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcıların piyasalara olan güveninin artmasına işaret ediyor. Ayrıca yerel ekonomik göstergelerin olumlu seyrini yansıtıyor. BIST 30, Türkiye’nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtıyor. Bu nedenle, endeksdeki değişimler Türk ekonomisinin durumunu gösterme potansiyeline sahip.

BIST 50

Aynı tarihte BIST 50 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.434,34 puana yükseldi. Günlük değişim oranı %1,26 olarak gerçekleşti. BIST 50, Borsa İstanbul'un en değerli 50 şirketini içeriyor. Bu, geniş bir piyasa yelpazesini temsil ediyor. Bugünkü artış, finans ve sanayi sektörlerindeki başarılı sonuçlardan kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcılar, bu pozitif değişimi dikkatle takip ediyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 23 Şubat 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 14.124,08 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı %1,36 olarak kaydedildi. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini kapsıyor. Bu, ekonominin genel dinamiklerini gözler önüne seriyor. Bugünkü artış, dış piyasalardaki olumlu gelişmelerden etkileniyor. Yerli yatırımcıların risk iştahı artıyor. Pay senetlerine olan talep de bu durumdan etkileniyor. Endeksin istikrarı, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Piyasalardaki güvenin ifadesi olarak değerlendiriliyor.