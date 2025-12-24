FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 24 Aralık Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 24 Aralık 2025 itibarıyla yatırımcıların odağında. Ekonomik veriler ve küresel piyasa dinamikleri, bu endekslerin performansını etkileyen kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul Özeti 24 Aralık Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 24 Aralık 2025 itibarıyla 12.288,27 seviyesine ulaşmıştır. BIST 30, yatırımcıların büyük şirketlerin performansını takip ettiği önemli bir göstergedir. Türk sermaye piyasasının genel gidişatını yansıtır. Ekonomik veriler ve küresel piyasa dinamikleri, endeksin performansını etkilemektedir. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekebilir.

BIST 50 endeksi ise aynı tarih itibarıyla 9.820,14 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,22 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketini içermektedir. Bu endeks, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Piyasa koşulları ve şirket bilançoları, endeksi etkileyen önemli faktörlerdir.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,64 puan ve yüzde 0,24 artışla 11.317,01 puana çıktı. Türkiye'deki tüm halka açık şirketlerin performansını kapsayan bir endekstir. Bu nedenle genel ekonomik durum hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunar. Yatırımcılar için referans noktasıdır. Ülke ekonomisindeki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BIMAS
560.5
1.922.797.261,50
% 4.67
10:10
TERA
239.7
1.403.472.264,00
% -9.97
10:10
TRALT
46.08
933.452.985,94
% 0.48
10:10
ALTINS1
97.99
644.957.302,82
% 2.84
10:10
ASELS
223.2
623.333.058,70
% 0.68
10:10
