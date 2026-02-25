FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 25 Şubat Çarşamba 2026 BIST Yorumları

25 Şubat 2026'da BIST 30 endeksi 15.711,40 puanda, BIST 50 endeksi 12.444,49 puanda, BIST 100 endeksi ise 14.049,62 puanda işlem gördü. BIST 30 ve 50'nin günlük değişimleri sırasıyla %0,31 ve %0,33 olarak kaydedildi. Bu performans, güçlü hisselerin ve sektörlerin desteğiyle yatırımcı ilgisini artırdı. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların risk iştahını ve portföy çeşitlendirme stratejilerini yansıtıyor.

BIST 30 Günlük Değişimi ve Performansı

25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.15 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.711,40 puan seviyesinde işlem görüyordu. Günlük değişim oranı %0,31 olarak kaydedildi. İlerleyen günlerde bu trendin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

BIST 50 Günlük Değişimi ve Performansı

BIST 50 endeksi ise aynı gün saat 10.15 itibarıyla 12.444,49 puanda bulunuyordu. Günlük değişim %0,33 seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye ve üzerindeki performans yatırımcı ilgisini gösteriyor.

BIST 100 Günlük Değişimi ve Performansı

BIST 100 endeksi 25 Şubat 2026'da saat 10.15'te 14.049,62 puanda işlem görmekteydi. Günlük değişim % -0,01 olarak izlendi. Büyük ölçekli şirketlerin borsa performansındaki dalgalanmalar etkili olabilir. Yatırımcılar, BIST 100’ün gelecekteki hareketlerini dikkatle takip ediyor. Genel piyasa eğilimleri göz önünde bulunduruluyor. Kısa vadeli dalgalanmalar, uzun vadeli stratejiler için önem taşıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ATATR
17.35
5.167.733.717,16
% 5.86
11:13
ASELS
306
4.747.962.100,50
% -0.97
11:13
THYAO
309.25
4.004.415.492,00
% 0.24
11:13
ISCTR
16.85
3.714.836.098,94
% -1.98
11:13
AKBNK
91.1
3.133.379.014,50
% -0.49
11:13
