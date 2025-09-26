FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 26 Eylül Cuma 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 26 Eylül Cuma 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 26 Eylül Cuma 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30
26 Eylül 2025 sabah saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.561,43 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,11 olarak kaydedilmiştir. Analistler, son günlerdeki dalgalanmaların yatırımcı psikolojisi üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, makroekonomik veriler piyasalar üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar, yaklaşan rapor dönemine odaklanmaktadır. Bu nedenle, BIST 30'daki hafif düşüş, genel piyasa trendlerinin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50
Aynı tarih ve saatte BIST 50 endeksinin değeri 9.986,53 puandır. Günlük değişim oranı yine -0,11 olarak gözlemlenmektedir. Bu düşüş, piyasa katılımcılarının hassas dengeler peşinde koştuğu bir ortamda gerçekleşmektedir. Yatırımcıların uluslararası gelişmelere verdikleri tepkiler, piyasanın seyrini etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Endeksin mevcut seviyesi, önümüzdeki günlerde daha geniş ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirilecektir.

BIST 100
Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.356,33 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,19 seviyesindedir. Piyasanın bu durumu, global borsa trendleri ile iç dinamiklerin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Yatırımcılar, olası ekonomik gelişmeler ve politik faktörleri dikkate alarak pozisyon almaya devam etmektedir. Bu dönemde BIST 100'ün performansı, yatırımcıların stratejilerini şekillendiren kritik bir unsur olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bosch'tan kötü haber! 'Çok acı verici' diyerek açıkladı, 2030'a kadar...Bosch'tan kötü haber! 'Çok acı verici' diyerek açıkladı, 2030'a kadar...
Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktıDuvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
DOFRB
113.7
5.509.816.755,20
% 8.6
11:56
THYAO
321
4.815.155.602,00
% -2.21
11:56
EREGL
31.12
4.026.511.077,26
% -4.07
11:56
ASELS
216.5
2.520.521.212,30
% -0.82
11:56
AKBNK
64.05
1.971.021.006,30
% -0.93
11:56
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.