Borsa İstanbul Özeti 26 Eylül Cuma 2025 BIST Yorumları

BIST 30

26 Eylül 2025 sabah saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.561,43 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,11 olarak kaydedilmiştir. Analistler, son günlerdeki dalgalanmaların yatırımcı psikolojisi üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, makroekonomik veriler piyasalar üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar, yaklaşan rapor dönemine odaklanmaktadır. Bu nedenle, BIST 30'daki hafif düşüş, genel piyasa trendlerinin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50

Aynı tarih ve saatte BIST 50 endeksinin değeri 9.986,53 puandır. Günlük değişim oranı yine -0,11 olarak gözlemlenmektedir. Bu düşüş, piyasa katılımcılarının hassas dengeler peşinde koştuğu bir ortamda gerçekleşmektedir. Yatırımcıların uluslararası gelişmelere verdikleri tepkiler, piyasanın seyrini etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Endeksin mevcut seviyesi, önümüzdeki günlerde daha geniş ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirilecektir.

BIST 100

Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.356,33 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,19 seviyesindedir. Piyasanın bu durumu, global borsa trendleri ile iç dinamiklerin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Yatırımcılar, olası ekonomik gelişmeler ve politik faktörleri dikkate alarak pozisyon almaya devam etmektedir. Bu dönemde BIST 100'ün performansı, yatırımcıların stratejilerini şekillendiren kritik bir unsur olacaktır.