Borsa İstanbul Özeti 26 Kasım Çarşamba 2025 BIST Yorumları

26 Kasım 2025 tarihinde BIST 30, 11.824,77 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişim %0,22 olarak kaydedilmektedir. BIST 50, 9.435,66 seviyesi ile yatırımcılara çeşitlendirilmiş portföy fırsatları sunmaktadır. Ekonomik büyüme beklentileri ve şirket performansları, BIST 100 için istikrarlı bir görünüm sağlamaktadır. Piyasa katılımcıları, olumlu hava ve makroekonomik verileri analiz ederek stratejilerini oluşturmayı sürdürmektedir.

Borsa İstanbul Özeti 26 Kasım Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 ve Piyasa Gelişmeleri

26 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 11.824,77 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,22 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, piyasalarda olumlu havanın bir göstergesi olabilir. Yatırımcılar, güçlü performansı destekleyen şirketlerin finansal sonuçlarına odaklanmaktadır. Ayrıca, makroekonomik veriler de önemli bir rol oynamaktadır.

BIST 50 ve Yatırımcılara Sunulan Olanaklar

BIST 50 endeksi, 26 Kasım 2025 tarihinde 10:15’te 9.435,66 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,21’dir. Bu değer, olumlu bir trendin işareti olabilir. BIST 50, ülkenin önde gelen 50 şirketinin hisse senetlerini içermektedir. Böylece yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma imkanı tanımaktadır. Ekonomik büyüme beklentileri ve şirketlerin performansları, BIST 50’nin gelecekteki seyrini etkilemektedir.

BIST 100 ve Genel Durum Analizi

26 Kasım 2025 sabahı itibarıyla BIST 100 endeksi, 10:15’te 10.874,18 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,16 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, piyasa katılımcıları için istikrarlı bir görünüm sunmaktadır. BIST 100, genel ekonomik koşullarla uyumlu bir seyir izlemektedir. Yatırımcılar, şirketlerin büyüme potansiyellerini izlemeye devam etmektedir. Ayrıca, küresel ekonomik gelişmelerden etkilenmesini de takip etmektedirler. Bu durum, portföy yönetim stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
12.28
4.222.347.972,27
% -9.97
11:33
THYAO
274
2.785.867.952,75
% 0.27
11:33
PAHOL
1.68
2.261.282.965,19
% -5.08
11:33
ASELS
184.6
2.020.131.273,10
% 2.5
11:33
YKBNK
34.5
1.979.916.167,92
% -0.12
11:33
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

