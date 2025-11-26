Borsa İstanbul Özeti 26 Kasım Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 ve Piyasa Gelişmeleri

26 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 11.824,77 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,22 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, piyasalarda olumlu havanın bir göstergesi olabilir. Yatırımcılar, güçlü performansı destekleyen şirketlerin finansal sonuçlarına odaklanmaktadır. Ayrıca, makroekonomik veriler de önemli bir rol oynamaktadır.

BIST 50 ve Yatırımcılara Sunulan Olanaklar

BIST 50 endeksi, 26 Kasım 2025 tarihinde 10:15’te 9.435,66 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,21’dir. Bu değer, olumlu bir trendin işareti olabilir. BIST 50, ülkenin önde gelen 50 şirketinin hisse senetlerini içermektedir. Böylece yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma imkanı tanımaktadır. Ekonomik büyüme beklentileri ve şirketlerin performansları, BIST 50’nin gelecekteki seyrini etkilemektedir.

BIST 100 ve Genel Durum Analizi

26 Kasım 2025 sabahı itibarıyla BIST 100 endeksi, 10:15’te 10.874,18 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,16 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, piyasa katılımcıları için istikrarlı bir görünüm sunmaktadır. BIST 100, genel ekonomik koşullarla uyumlu bir seyir izlemektedir. Yatırımcılar, şirketlerin büyüme potansiyellerini izlemeye devam etmektedir. Ayrıca, küresel ekonomik gelişmelerden etkilenmesini de takip etmektedirler. Bu durum, portföy yönetim stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.