Borsa İstanbul Özeti 26 Nisan Pazar 2026 BIST yorumları

BIST 30 İstatistikleri

26 Nisan 2026 sabahında BIST 30 endeksi, 16.535,86 puandan işlem görmektedir. Gün boyunca %0,47 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Yatırımcılar bu endekse odaklanmaktadır. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük ve en likit şirketlerini bir araya getirir. Ülke ekonomisinin genel sağlığı hakkında önemli bir gösterge sunar. Son günlerdeki olumlu ekonomik veriler yatırımcıların risk iştahını artırmıştır. Bu durum, endeksin yükselmesine katkı sağlamıştır.

BIST 50 Gözlemleri

BIST 50, 26 Nisan 2026 tarihinde 12.944,16 puandan işlem görmektedir. Günlük %0,39 oranında bir artış kaydedilmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını yansıtır. Piyasalardaki genel trendleri takip edenler için önemli bir referans noktasıdır. Son haftalarda artan ticaret hacmi, yatırımcı ilgisini artırmıştır. Bu durum, BIST 50’nin pozitif bir ivme kazanmasında etkili olmuştur.

BIST 100 İstatistikleri

26 Nisan 2026 sabahında BIST 100 endeksi, 14.409,07 puana ulaşmıştır. Gün içinde %0,51 oranında bir artış göstermiştir. Türkiye’nin tüm borsa endeksleri arasında en kapsamlı olanıdır. BIST 100, toplam piyasa değerinin büyük bir kısmını elinde bulundurur. Yatırımcılara genel ekonomik durum hakkında bilgi verir. Yükselen global piyasalara paralel olarak artışlar görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların güvenini pekiştirmiştir.