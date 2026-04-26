Borsa İstanbul Özeti 26 Nisan Pazar 2026 BIST yorumları

26 Nisan 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 16.535,86 puandan işlem görmekte, %0,47 oranında bir artış kaydedilmektedir. Yatırımcılar için Türkiye'nin büyük ve likit şirketlerini öne çıkaran bu endeks, ülke ekonomisinin sağlığı hakkında önemli bir gösterge sunar. BIST 50 ise 12.944,16 puana ulaşarak %0,39 artış yaşamıştır. Ayrıca, BIST 100 endeksi de 14.409,07 puana yükselmiştir. Yükselişler, yatırımcı güvenini artırmıştır.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

BIST 30 İstatistikleri
26 Nisan 2026 sabahında BIST 30 endeksi, 16.535,86 puandan işlem görmektedir. Gün boyunca %0,47 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Yatırımcılar bu endekse odaklanmaktadır. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük ve en likit şirketlerini bir araya getirir. Ülke ekonomisinin genel sağlığı hakkında önemli bir gösterge sunar. Son günlerdeki olumlu ekonomik veriler yatırımcıların risk iştahını artırmıştır. Bu durum, endeksin yükselmesine katkı sağlamıştır.

BIST 50 Gözlemleri
BIST 50, 26 Nisan 2026 tarihinde 12.944,16 puandan işlem görmektedir. Günlük %0,39 oranında bir artış kaydedilmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını yansıtır. Piyasalardaki genel trendleri takip edenler için önemli bir referans noktasıdır. Son haftalarda artan ticaret hacmi, yatırımcı ilgisini artırmıştır. Bu durum, BIST 50’nin pozitif bir ivme kazanmasında etkili olmuştur.

BIST 100 İstatistikleri
26 Nisan 2026 sabahında BIST 100 endeksi, 14.409,07 puana ulaşmıştır. Gün içinde %0,51 oranında bir artış göstermiştir. Türkiye’nin tüm borsa endeksleri arasında en kapsamlı olanıdır. BIST 100, toplam piyasa değerinin büyük bir kısmını elinde bulundurur. Yatırımcılara genel ekonomik durum hakkında bilgi verir. Yükselen global piyasalara paralel olarak artışlar görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların güvenini pekiştirmiştir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
325
12.228.796.146,25
% 0.46
18:10
SASA
3.16
11.827.412.491,87
% 6.4
18:10
PASEU
135
10.014.074.813,30
% 8.09
18:10
ASTOR
221.5
9.914.951.824,30
% 6.54
18:10
TUPRS
269
7.396.650.058,25
% 2.28
18:10
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

