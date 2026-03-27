FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 27 Mart Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30, 14.559,81 seviyesinden %0.54 değişim ile işlem görürken, BIST 50 endeksi 11.480,07 seviyesinde %0.51 artış göstermektedir. BIST 100 endeksi ise 12.802,98 seviyesinde %0.60 yükselmiştir. Olumlu ekonomik veriler, piyasa güvenini artırıyor. Yatırımcılar, güçlü şirket performansları ve çeşitli sektör fırsatları arayışında. Analist tahminleri, ekonomik büyüme projeksiyonları ile birleşerek yatırım ortamını cazip hale getiriyor.

Borsa İstanbul Özeti 27 Mart Cuma 2026 BIST Yorumları
Cansu Çamcı

BIST 30: 14.559,81 (10:15) - Günlük Değişim: %0.54
BIST 30 endeksi, 14.559,81 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişimi %0.54 olarak kaydedilmiştir. Olumlu ekonomik veriler, piyasa katılımcılarının güvenini artırmaktadır. Şirketlerin güçlü üretim performansları da bu durumu desteklemektedir. Yatırımcılar, endeksin yükseliş trendine dikkatlice yaklaşmaktadır. Sektörel bazda çeşitlilik gösteren fırsatlar aramaktadır.

BIST 50: 11.480,07 (10:15) - Günlük Değişim: %0.51
BIST 50 endeksi, 11.480,07 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük artış oranı %0.51’dir. Genişletilen yatırım fırsatları, piyasa güvenini artırmaktadır. Kurumsal raporlar ve analist tahminleri, ekonomik büyüme projeksiyonları ile birleşmektedir. Bu durum, yatırımcılar için cazip bir ortam yaratmaktadır. Endeksin salınımlarını etkileyebilecek faktörler arasında yer almaktadır.

BIST 100: 12.802,98 (10:15) - Günlük Değişim: %0.60
BIST 100 endeksi, 12.802,98 seviyesindedir. Günlük artışı %0.60 olarak gerçekleşmiştir. Piyasanın genelinde pozitif bir hava hakimdir. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi artmaktadır. Özellikle teknoloji ve sanayi sektörlerinde büyüme yaşanmaktadır. Bu durum, endeksin yükselişine önemli katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, makroekonomik verileri ve küresel gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
202.8
960.833.443,10
% -0.2
10:22
THYAO
294.5
873.459.537,75
% 0.34
10:22
TUPRS
239.6
801.050.237,60
% -0.25
10:22
ISCTR
13.3
760.831.651,78
% 0.91
10:22
ASELS
333.75
727.975.220,75
% -1.26
10:22
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.