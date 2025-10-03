FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 3 Ekim Cuma 2025 BIST Yorumları

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
03 Ekim 2025 tarihli verilere göre BIST 30 endeksi, 12.318,28 puan seviyesindeydi. Günlük artış %0,35 olarak kaydedildi. Bu artış, piyasalarda genel bir iyimserlik havası olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, büyük bankalar ve sanayi şirketlerine yöneldi. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit 30 şirketini kapsıyor. Endeksin yükselmesi, ekonomik büyüme ve kurumsal kazançların artışı hakkında olumlu sinyaller veriyor.

BIST 50 Değerlendirmesi
Aynı gün saat 10:15'te BIST 50 endeksi, 9.754,08 puana ulaştı. Önceki güne göre %0,34'lük bir yükseliş görüldü. BIST 50, Türkiye'nin büyüyen ve önemli şirketlerini içeriyor. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde. Artış, piyasada olumlu bir hava olduğunu ortaya koyuyor. Birçok sektör dipten yukarı doğru hareket ediyor. Sektörel bazda gelen güçlü veriler durumu destekliyor. Ekonomik büyüme beklentileri de önemli bir etken.

BIST 100 Gözlem
03 Ekim 2025 tarihine ait verilere göre BIST 100 endeksi, 11.116,89 puan seviyesindeydi. Günlük değişim %0,31 olarak kaydedildi. Bu endeks, Türkiye borsa piyasasının genel sağlığını yansıtıyor. Aynı zamanda sektörel performansı da gösteriyor. Yatırımcılar, BIST 100'deki olumlu hareketliliği dikkate alıyor. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımlar açısından önem taşıyor. Ekonomik gelişmeler ile global piyasalardaki dalgalanmaları izlemek gerekiyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
33.36
3.061.908.956,06
% -2.4
10:35
THYAO
316.5
2.352.547.953,25
% 0.48
10:35
AKBNK
61.3
2.294.585.253,55
% -1.84
10:35
ISCTR
13.78
1.711.868.732,48
% -1.22
10:35
DOFRB
145
1.617.493.777,00
% 6.85
10:35
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
