Borsa İstanbul Özeti 3 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 03 Mart 2026 tarihi itibarıyla farklı performanslar sergiledi. BIST 30, %0,16 artışla 15.161,47 seviyesine ulaşmışken, BIST 50 ve BIST 100 ise sırasıyla %0,14 ve %0,17 oranında düşüş yaşadı. Bu durum, yatırımcıların endişelerini artırarak piyasa dinamiklerini etkiliyor. Ekonomik belirsizlikler ve global gelişmeler, yatırım stratejilerini yenileme gerekliliğini öne çıkarıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30

BIST 30 Endeksi, 3 Mart 2026 tarihinde 15.161,47 seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,16 oldu. Bu performans, büyük şirket hisselerine güvenin devam ettiğini gösteriyor. Kriz dönemlerinde bile sağlam kalan bir endekstir. Türkiye ekonomisinin lokomotif firmalarını bir araya getiriyor. Piyasa dinamiklerini etkileyen kritik bir gösterge olarak önem taşıyor. Yatırımcıların odak noktası haline geldi. Özellikle yerel ve uluslararası ekonomik gelişmelere duyarlıdır.

BIST 50

BIST 50 Endeksi, 3 Mart 2026 tarihinde 11.936,09 seviyesini gördü. Ancak, günlük düşüş oranı %0,14 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların endişelerini artırdı. Küresel ekonomik belirsizlikler, yerel piyasa dinamikleriyle birlikte etkili oldu. Bu gerileme, başlıca sebepler arasında yer alıyor. Orta ölçekli şirketlere odaklanan bir endeks olarak dikkat çekiyor. Borsa yatırımcıları için önemli bir risk ve fırsat alanı sunuyor. Yatırımcıların durumu dikkatle izleyerek stratejilerini güncellemeleri önemlidir.

BIST 100

BIST 100 Endeksi, 3 Mart 2026 itibarıyla 13.324,34 seviyesinde işlem görüyor. Ancak, günlük düşüş oranı %0,17 olarak kaydedildi. Bu durum dikkate değer bir gerileme anlamına geliyor. BIST 100, Türkiye'deki tüm hisse senetlerinin performansını yansıtan en geniş kapsamlı endekstir. Yatırımcıları çeşitli sektörel dalgalanmalara karşı hassas hale getiriyor. Bu düşüş, piyasa koşullarını değerlendirmeyi gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde hangi yönü alacağı merak ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
330.25
3.496.244.227,75
% -2.87
10:48
TUPRS
234.3
3.244.673.808,50
% 4.23
10:48
AKBNK
82.2
2.038.258.728,35
% -0.66
10:48
THYAO
289.75
2.004.401.604,25
% 0.26
10:48
YKBNK
38.82
1.872.834.180,74
% -1.77
10:48
