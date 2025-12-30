FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 30 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

30 Aralık 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır. BIST 30, 12.105,98 puana ulaşarak %0,18'lik bir günlük değişim göstermiştir. BIST 50, 9.683,68 puan ve %0,19 günlük değişim ile dikkat çekerken, BIST 100, 11.172,63 puanda seyretmekte ve %0,19'luk artış kaydetmiştir. Yıl sonuna yaklaşırken piyasalardaki olumlu hava yatırımcıların risk iştahını artırmaktadır.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 İncelemesi

30 Aralık 2025 tarihinde BIST 30, saat 10:15'te 12.105,98 puana ulaşmıştır. Günlük değişim %0,18 olarak kaydedilmiştir. BIST 30 endeksi, Türkiye’nin en büyük 30 hisse senedini içermektedir. Bu nedenle, piyasa hareketlerine dair önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Mevcut seviyenin, yılın sonuna yaklaşırken yatırımcılar üzerinde olumlu etkisi vardır. Alış ağırlıklı hava, BIST 30'un mevcut seviyede kalmasına destek sağlayabilir.

BIST 50 Analizi

30 Aralık 2025 sabahında saat 10:15'te BIST 50, 9.683,68 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim ise %0,19 olarak belirlenmiştir. BIST 50 endeksi, Türkiye’nin potansiyel taşıyan 50 büyük şirketinin performansını yansıtır. Yılın son günlerinde yatırımcıların risk iştahının artması gözlemlenmektedir. Endeksin mevcut seviyesi, piyasa katılımcılarının iyimser beklentilerini ortaya koymaktadır. Özkaynaklar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, BIST 50’nin seyrini etkileyen unsurlardır.

BIST 100 Gözlemi

BIST 100, 30 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15'te 11.172,63 puanda bulunmaktadır. Günlük değişimi %0,19 olarak kayıtlara geçmiştir. BIST 100, Türkiye'nin geniş ve çeşitlendirilmiş borsa endeksidir. Yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Belirsizliklerin arttığı bir ortamda dengeli bir seyir izleyebilir. Yıl sonuna yaklaşırken, yatırımcıların stratejilerini değiştiren faktörler önem kazanmaktadır. BIST 100'ün performansı, ekonomik verilerle ve global gelişmelerle paralellik gösterebilir.

