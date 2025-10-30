Borsa İstanbul Özeti 30 Ekim Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi: 30 Ekim 2025

BIST 30 endeksi, 30 Ekim 2025 itibarıyla 11.928,29 puandan işlem görüyor. Günlük değişimi %0,39 olarak kaydedilmiştir. Ekonomi genelinde piyasa dalgalanmalarının etkileri gözlemleniyor. Yatırımcılar, bu endeksin sunduğu büyüme fırsatlarını değerlendiriyor. Dünya genelindeki ekonomik haberler, yerel veriler, BIST 30'un geleceği için kritik öneme sahip.

BIST 50 Durumu: 30 Ekim 2025

BIST 50 endeksi, 30 Ekim 2025 itibarıyla 9.461,82 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,36 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını yansıtır. Gün içinde gerçekleşen işlem hacmi, piyasa duyarlılığını etkileyen önemli bir unsurdur. Yatırımcılar, stratejilerini belirlerken bu faktörlere dikkat ediyor.

BIST 100 Gelişmeleri: 30 Ekim 2025

BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2025 itibarıyla 10.907,44 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,33 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, Türkiye borsa piyasasının genel sağlığını gösteriyor. Yatırımcılar, BIST 100’ün dalgalanmalarını takip ediyor. Sektör bazlı analizler yapmak için bu veriler değerlendiriliyor. Makroekonomik göstergeler ve uluslararası piyasa trendleri, endeksi etkileyen unsurlardır. Bu kapsamda, BIST 100'ün uzun vadeli potansiyeli üzerine analiz yapılması önemlidir.