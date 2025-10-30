FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 30 Ekim Perşembe 2025 BIST Yorumları

30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla BIST 30, 11.928,29 puandan işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,39 olarak kaydedildi. BIST 50, 9.461,82 puana ulaşırken, BIST 100 ise 10.907,44 puandan işlem görüyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarını ve ekonomik haberleri izliyor. Bu durum, hisse senedi yatırımcılarının stratejilerini şekillendiriyor. Analizler, endekslerin geleceği için büyük önem taşıyor.

BIST 30 Analizi: 30 Ekim 2025

BIST 30 endeksi, 30 Ekim 2025 itibarıyla 11.928,29 puandan işlem görüyor. Günlük değişimi %0,39 olarak kaydedilmiştir. Ekonomi genelinde piyasa dalgalanmalarının etkileri gözlemleniyor. Yatırımcılar, bu endeksin sunduğu büyüme fırsatlarını değerlendiriyor. Dünya genelindeki ekonomik haberler, yerel veriler, BIST 30'un geleceği için kritik öneme sahip.

BIST 50 Durumu: 30 Ekim 2025

BIST 50 endeksi, 30 Ekim 2025 itibarıyla 9.461,82 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,36 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını yansıtır. Gün içinde gerçekleşen işlem hacmi, piyasa duyarlılığını etkileyen önemli bir unsurdur. Yatırımcılar, stratejilerini belirlerken bu faktörlere dikkat ediyor.

BIST 100 Gelişmeleri: 30 Ekim 2025

BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2025 itibarıyla 10.907,44 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,33 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, Türkiye borsa piyasasının genel sağlığını gösteriyor. Yatırımcılar, BIST 100’ün dalgalanmalarını takip ediyor. Sektör bazlı analizler yapmak için bu veriler değerlendiriliyor. Makroekonomik göstergeler ve uluslararası piyasa trendleri, endeksi etkileyen unsurlardır. Bu kapsamda, BIST 100'ün uzun vadeli potansiyeli üzerine analiz yapılması önemlidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
293.25
1.891.671.475,50
% 0.43
11:02
AKBNK
59.1
1.712.341.730,20
% 0.94
11:02
ISCTR
12.61
1.687.036.948,43
% 1.61
11:02
YKBNK
32.36
1.608.523.305,94
% 0
11:02
TERA
221.4
1.383.722.530,40
% 4.88
11:02
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
