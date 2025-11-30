FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 30 Kasım Pazar 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 0,22 kayıpla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,22 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.816,41 puanı, en yüksek 11.032,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 2,76 düşüşle 13.540,95 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,38 azalışla 10.396,70 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 kayıpla 24.042,12 puan olurken, mali endeks yüzde 0,90 artışla 15.843,70 puan oldu.

HALKBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,91 ile Halkbank oldu.

Halkbank'ı yüzde 17,55 ile Oba Makarnacılık, yüzde 13,01 ile Katılımevim Tasarruf Finansman izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,26 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 13,08 ile Grainturk Holding AŞ ve yüzde 12,65 ile Koza Altın İşletmeleri olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 836 milyar 304 milyon lirayla ASELSAN, 583 milyar 380 milyon lirayla Garanti BBVA ve 476 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu. (AA)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
272.75
8.647.548.492,50
% 0.09
18:10
PEKGY
9.96
8.598.707.337,64
% -9.95
18:10
ISCTR
13.57
6.479.891.340,50
% 1.72
18:10
AKBNK
64.75
6.323.791.257,20
% 1.57
18:10
GUBRF
312.75
5.969.869.447,75
% -2.42
18:10
