Borsa İstanbul Özeti 31 Ekim Cuma 2025 BIST yorumları!

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla işlem görmeye devam ediyor. BIST 30 endeksi 11.810,17 seviyesinde %0,08, BIST 50 endeksi 9.387,42 seviyesinde %0,13 artış kaydediyor. BIST 100 ise 10.853,60 seviyesinde %0,15 yükseliş gösteriyor. Bu artışlar, yatırımcılara umut verirken, piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmeler endekslerin durumunu etkiliyor. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Cansu Akalp

BIST 30 Üzerine Genel Değerlendirme
31 Ekim 2025'te BIST 30 endeksi, 11.810,17 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,08'dir. Bu hafif artış, yatırımcıların temkinli bir umut beslediğini gösteriyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar etki ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler de BIST 30'un düzelmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, endeksin büyük hisselerinin performansı oldukça önemlidir.

BIST 50 Analizi
Saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi, 9.387,42 seviyesinde işlem hacmine sahiptir. Günlük değişim oranı %0,13 olarak kaydedilmektedir. Bu artış, piyasada pozitif bir hava sağlıyor. Yatırımcıların güveni artmıştır. Endekste yer alan şirketlerin finansal durumları iyileşmektedir. Sektörel gelişmeler de BIST 50'nin güçlenmesine katkı sunuyor. Ancak, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

BIST 100 Durumu
31 Ekim 2025'te BIST 100 endeksi, 10.853,60 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,15 olarak kaydedilmiştir. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasa şartlarını geniş bir perspektiften değerlendirmesini gerektiriyor. Hisse senedi alım satımında dikkatli olmalılar. BIST 100, Türkiye’nin en kapsamlı endeksidir. Ekonomideki genel sağlığın ve yatırımcı güveninin barometresidir. Endeksin seyri, uluslararası gelişmeler ışığında dikkatle izlenmelidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
GARAN
129.9
1.916.831.647,60
% -0.08
10:18
BULGS
50.2
828.093.130,91
% 5.24
10:18
ISCTR
12.41
706.092.679,99
% -0.32
10:18
THYAO
290
623.742.692,00
% 0
10:18
YKBNK
32.28
609.448.778,30
% 0.56
10:18
