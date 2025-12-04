FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 4 Aralık Perşembe 2025 BIST Yorumları

04 Aralık 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatini çeken seviyelerde işlem görmekte. BIST 30, 11.995,01 ile -0,14 değişim oranında iken, BIST 50 9.586,51 ile -0,11 ve BIST 100 11.029,06 ile -0,07 değer kaybetti. Piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik durgunluk endekslerin seyrini etkileyebilir. Yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

4 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 11.995,01 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,14 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların endeksin performansında belirsizlik yaşadığını gösteriyor. Büyük ölçekli sanayi ve finans şirketlerinin yer aldığı bu endekste dalgalanmaların izlenmesi önemlidir. Piyasalardaki genel hava, ilerleyen saatlerde BIST 30’un yönünü belirleyebilir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 4 Aralık 2025 saat 10:15'te 9.586,51 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,11 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye'nin en büyük 50 halka açık şirketini kapsar. Bu nedenle piyasa trendlerini yansıtma konusunda önemli bir gösterge konumundadır. Küresel ekonomik durgunluk endişeleri ve yerel faktörler endeksin hafif düşüşünde etkili olabilir. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönem yaşanmaktadır. BIST 50’nin yönü hakkında bilgi verecek gelişmeler yakından takip edilmelidir.

BIST 100 Analizi

Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.029,06 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,07 olarak gözlemlenmektedir. BIST 100, Türkiye'deki en geniş kapsamlı borsa endeksidir. Genel piyasa sağlığı hakkında önemli bir ön gösterge sunmaktadır. Bu hafif düşüş, global ekonomik dalgalanmalar ve iç piyasadaki gelişmelerin etkisiyle oluşmuştur. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini analiz ederek bilinçli kararlar vermeleri gerekmektedir. Gün içerisinde yaşanabilecek gelişmeler, endeksin yönünde belirleyici bir rol oynayabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TEHOL
31.76
1.381.549.990,84
% 4.2
10:09
ISCTR
13.9
672.516.057,72
% 0.14
10:09
THYAO
276.25
649.646.552,50
% 0.27
10:09
AKBNK
66.65
607.661.443,63
% -0.07
10:09
HALKB
40.42
533.369.306,16
% -1.51
10:09
