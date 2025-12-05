Borsa İstanbul Özeti 5 Aralık Cuma 2025 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi 5 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 11.832,35 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,02 olarak kaydedilmiştir. BIST 30’un istikrarı, yatırımcıların güvenini artırmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar arasında dikkat çekici bir ilgi oluşmuştur. Endeksin performansı, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinden etkilenmektedir. Yatırımcıların bu durumu yakından takip etmesi önem taşımaktadır.

BIST 50 endeksi aynı tarihte 9.461,51 seviyesine ulaşmıştır. Günlük artış oranı %0,03 olarak gösterilmiştir. Bu artış, piyasa katılımcılarının ekonomik beklentilerini yansıtmaktadır. Ayrıca şirket bilançolarındaki olumlu gelişmeler de etkili olmuştur. BIST 50, orta ölçekli ve büyük şirketleri kapsamaktadır. Bu yapı, yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir fırsat sunmaktadır. Yatırımcılar, portföylerinde denge sağlamaktadır. Gelişen piyasa koşullarında belirleyici faktörler dikkatle izlenmelidir.

BIST 100 endeksi 10.923,58 puanla işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,05 olarak kaydedilmiştir. Bu düzey, yatırımcılara geniş hisse senedi seçenekleri sunmaktadır. Pazarın genel sağlığı, bu endeksle gösterilmektedir. Endeksin yükselişi, Türk ekonomisine duyulan güvenle ilişkilidir. BIST 100’ün çeşitliliği, piyasa dalgalanmalarına karşı bir tampon etkisi yaratmaktadır. Bu durum, yatırımcıların daha iyi karar almalarına yardımcı olmaktadır.