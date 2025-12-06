Borsa İstanbul Özeti 6 Aralık Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 11.911,37 seviyesinden işlem gördü. Dün %0,69'luk bir artış kaydedildi. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasa hakkında olumlu düşündüğünü gösteriyor. Endeks, güçlü hisselerden oluşuyor. Piyasa dinamikleri sağlıklı bir seyir izledi. Bankacılık ve sanayi sektöründe hareketlilik dikkat çekti. Bu durum, BIST 30'un yukarı yönlü performansını destekledi.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, dün 9.525,38 seviyesine ulaştı. Gün içerisinde %0,71 oranında bir artış sergilendi. Bu artış, geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekti. Piyasa genelindeki olumlu hava, BIST 50’ye yansıdı. Endeks, istikrarlı bir büyüme sergiledi. Yüksek hacimli şirketleri barındırması, yatırımcılar için ilgi çekici bir seçenek sundu.

BIST 100 İzlenimi

BIST 100 endeksi, 11.007,37 seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde %0,81 oranında bir artış gerçekleşti. Bu durum, piyasanın genel yönelimi hakkında olumlu sinyaller verdi. Yatırımcıların güveninin artmasına katkı sağladı. BIST 100, Türkiye ekonomisinin geniş yelpazesini temsil ediyor. İçerdiği 100 büyük şirketin performansı, ülke ekonomisinin genel sağlığına ışık tuttu.