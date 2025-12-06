FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 6 Aralık Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, dün artış göstererek yatırımcılara olumlu sinyaller verdi. BIST 30, %0,69; BIST 50, %0,71 ve BIST 100 ise %0,81 oranında değer kazandı. Bu durum, piyasa dinamiklerinin sağlıklı seyrini ve yatırımcı güveninin artışını yansıtıyor. Bankacılık ve sanayi sektöründeki hareketlilik, endekslerin yukarı yönlü performansını destekliyor. Yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuluyor.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 11.911,37 seviyesinden işlem gördü. Dün %0,69'luk bir artış kaydedildi. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasa hakkında olumlu düşündüğünü gösteriyor. Endeks, güçlü hisselerden oluşuyor. Piyasa dinamikleri sağlıklı bir seyir izledi. Bankacılık ve sanayi sektöründe hareketlilik dikkat çekti. Bu durum, BIST 30'un yukarı yönlü performansını destekledi.

BIST 50 Değerlendirmesi
BIST 50 endeksi, dün 9.525,38 seviyesine ulaştı. Gün içerisinde %0,71 oranında bir artış sergilendi. Bu artış, geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekti. Piyasa genelindeki olumlu hava, BIST 50’ye yansıdı. Endeks, istikrarlı bir büyüme sergiledi. Yüksek hacimli şirketleri barındırması, yatırımcılar için ilgi çekici bir seçenek sundu.

BIST 100 İzlenimi
BIST 100 endeksi, 11.007,37 seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde %0,81 oranında bir artış gerçekleşti. Bu durum, piyasanın genel yönelimi hakkında olumlu sinyaller verdi. Yatırımcıların güveninin artmasına katkı sağladı. BIST 100, Türkiye ekonomisinin geniş yelpazesini temsil ediyor. İçerdiği 100 büyük şirketin performansı, ülke ekonomisinin genel sağlığına ışık tuttu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
67
11.548.192.361,10
% 4.04
18:10
YKBNK
35.86
11.434.325.772,56
% 2.17
18:10
TRALT
40.48
10.432.490.576,58
% 3.9
18:10
ISCTR
14.07
8.841.301.680,52
% 3
18:10
THYAO
270.25
6.814.036.599,75
% 0.09
18:10
