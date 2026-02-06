Borsa İstanbul Özeti 6 Şubat Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30: 06 Şubat 2026

06 Şubat 2026 sabahı BIST 30 endeksi 14.770,63 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir güven işareti olabilir. BIST 30, en büyük 30 şirketin yer aldığı bir endekstir. Piyasa dinamiklerini ve genel ekonomik durumu yansıtır. Stabil bir seyir izlemeye devam eden endeks, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

BIST 50: 06 Şubat 2026

BIST 50 endeksi 06 Şubat 2026 tarihinde 11.724,95 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise -0.02 olarak kaydedildi. Bu hafif düşüş, yatırımcıları tedirgin edebilir. Ancak piyasa trendleri ve makroekonomik göstergeler değerlendirildiğinde, hala potansiyel getiri sunma olasılığı var. BIST 50, 50 büyük şirketi temsil eden bir endekstir. Yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir araçtır.

BIST 100: 06 Şubat 2026

06 Şubat 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.585,64 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise -0.03 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratabilir. Ancak piyasa koşulları ve sektörel analizler önemlidir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtan bir göstergedir. Düşüş yaşayan endeks, piyasanın genel seyrine dair bilgiler sunmakta. Yatırım kararları için önemli bir referans oluşturmaktadır.