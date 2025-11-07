Borsa İstanbul Özeti 7 Kasım Cuma 2025 BIST Yorumları

BIST 30

07 Kasım 2025 sabahı saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.029,48 seviyesindeydi. Günlük değişim %0,09 olarak kaydedildi. Bu hafif yükseliş, yatırımcıların genel iyimserlik hissetmesine neden oluyor. Piyasa, ağır sanayi ve enerji sektöründeki etkilerle dalgalanmaları minimize ediyor. İstikrarlı bir seyir izlemekte. Yatırımcılar, endeksin bu trendi sürdürebilip sürdüremeyeceğini merak ediyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 07 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.580,28 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,07 olarak belirlendi. Bu hafif artış, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bankacılık ve teknoloji sektöründeki performanslar, endeksin yukarı yönlü hareketinde etkili oluyor. Ancak, piyasalardaki belirsizlikler devam etmekte. Bu durum, BIST 50'nin sürdürülebilir bir yükseliş göstermesini etkileyebilir.

BIST 100

07 Kasım 2025 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 11.082,74 seviyesindeydi. Günlük değişim %0,09 olarak gerçekleşti. Bu hafif artış, piyasanın pozitif bir atmosferde olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için önemli bir dönemdesiniz. Endeksin güçlü performansı, şirket bilançolarının açıklanacağı dönemle birlikte geliyor. Kısa vadede volatilite artabilir. Dış piyasalardaki gelişmelere dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor.

