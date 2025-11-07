FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 7 Kasım Cuma 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 07 Kasım 2025 tarihinde sabah saatlerinde hafif artışlar gösterdi. BIST 30 endeksi 12.029,48 seviyesine ulaşırken, BIST 50 9.580,28'de işlem gördü. Yatırımcıların iyimserliği, sanayi ve teknoloji sektörlerindeki olumlu gelişmelerle destekleniyor. Ancak, piyasalardaki belirsizlikler ve dış etkenler, endekslerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir.

Borsa İstanbul Özeti 7 Kasım Cuma 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30
07 Kasım 2025 sabahı saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.029,48 seviyesindeydi. Günlük değişim %0,09 olarak kaydedildi. Bu hafif yükseliş, yatırımcıların genel iyimserlik hissetmesine neden oluyor. Piyasa, ağır sanayi ve enerji sektöründeki etkilerle dalgalanmaları minimize ediyor. İstikrarlı bir seyir izlemekte. Yatırımcılar, endeksin bu trendi sürdürebilip sürdüremeyeceğini merak ediyor.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 07 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.580,28 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,07 olarak belirlendi. Bu hafif artış, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bankacılık ve teknoloji sektöründeki performanslar, endeksin yukarı yönlü hareketinde etkili oluyor. Ancak, piyasalardaki belirsizlikler devam etmekte. Bu durum, BIST 50'nin sürdürülebilir bir yükseliş göstermesini etkileyebilir.

BIST 100
07 Kasım 2025 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 11.082,74 seviyesindeydi. Günlük değişim %0,09 olarak gerçekleşti. Bu hafif artış, piyasanın pozitif bir atmosferde olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için önemli bir dönemdesiniz. Endeksin güçlü performansı, şirket bilançolarının açıklanacağı dönemle birlikte geliyor. Kısa vadede volatilite artabilir. Dış piyasalardaki gelişmelere dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor.
CANLI BORSA TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy duyurdu: Antalya ziyaretçi sayısında Cumhuriyet rekoru kırdı!Bakan Ersoy duyurdu: Antalya ziyaretçi sayısında Cumhuriyet rekoru kırdı!
Merkez Bankası Başkanı Karahan yılın son enflasyon rapor toplantısını gerçekleştiriyorMerkez Bankası Başkanı Karahan yılın son enflasyon rapor toplantısını gerçekleştiriyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
294.75
3.118.708.451,00
% 0.77
10:37
ECILC
80.7
1.508.689.668,25
% 0.5
10:37
CANTE
2.83
1.481.660.524,82
% 5.6
10:36
TERA
264.5
1.472.178.595,00
% 5.06
10:37
MGROS
499.25
1.446.174.515,75
% 6.17
10:37
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.