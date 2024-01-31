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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

31.01.2024 17:34 | Son Güncelleme:
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Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükseldi ve böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul TL bazlı işlemlerde haftanın üçüncü işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç yaparken, sonrasında dalgalı bir seyirde hareket etti. Bprsa İstanbul bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükseldi ve böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, önceki zirvesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puan ile görmüştü.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE ARTIŞ

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,07 değer kazanarak 8480 puandan başlarken; 8438 - 8577 puan aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 17.15 itibarıyla yüzde 1,12 yükselişle 8568 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 0,72 primle hareket etti.

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BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8530 ve 8570 seviyeleri direnç, 8400 ve 8250 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8474 puandan tamamlamıştı.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul rekor
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