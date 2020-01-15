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Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' cuma günü başlıyor

BORSA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

VİOP'ta cuma günü devreye alınacak Akşam Seansı, saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek. Akşam Seansı uygulaması ile birlikte VİOP'ta işlem saatlerinin uluslararası piyasalar ile aynı anda açık olduğu sürenin artırılarak yatırımcıların daha etkin risk yönetimi yapabilmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' cuma günü başlıyor

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ilk etapta endeks bazlı sözleşmelerde uygulanacak Akşam Seansı cuma günü devreye alınacak.

Borsa İstanbul tarafından daha önce duyurulan ve testleri başarıyla tamamlanan VİOP'ta Akşam Seansı, 17 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayacak.

VİOP'ta, ilk etapta belirli sözleşmelerde uygulanacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

Akşam Seansı uygulaması ile birlikte VİOP'ta işlem saatlerinin uluslararası piyasalar ile aynı anda açık olduğu sürenin artırılarak yatırımcıların daha etkin risk yönetimi yapabilmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Mevcut durumda 09.30-18.15 arasındaki sürekli müzayede esasına göre düzenlenen normal seansı takiben 19.00-23.00 saatleri arasında sürekli müzayede esasına göre düzenlenecek Akşam Seansındaki işlemler, bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak.

İlk etapta sadece endeks sözleşmeleri işlem görecek

İlk etapta sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) için Akşam Seansı düzenlenecek.

Akşam Seansına katılmak istemeyen yatırımcıların emirleri ve teminatları, fiyat değişimlerinden etkilenmeyecek.

Uygulanacak fiyat limitleri, ilgili günün normal seansının sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden belirlenecek ve normal seans sonu uzlaşma fiyatının yüzde 3 altı ve üstü olarak uygulanacak. Ayrıca Akşam Seansında gerçekleşen işlemler, gün sonu ve vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplamalarında kullanılmayacak.

Akşam Seansında gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan zararlar ve prim borçları ile karlar ve prim alacakları bir sonraki iş gününün sonunda hesaplara yansıtılacak.

Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, gelecek ay 15'inci yılını tamamlayacak olan VİOP'un dünya borsalarına entegre olması yönünde çok önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Adı Akşam Seansı olsa da VİOP yatırımcıları için bu işlemelerin güne başlangıç seansı olarak görüleceğini kaydeden Tekgül, "Akşam seansındaki işlemlerin bir gün sonraki işlemlerle birlikte takasa konu olması gibi işleyiş esasları dikkate alındığında, bir gün sonrasının açılış seansı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kavramın oturması, işleyişi anlamak açısından oldukça önemli." dedi.

"Yüzde 3'lük marj yatırımcıyı koruma amaçlı"

Ergün Tekgül, Akşam Seansına döviz sözleşmeleriyle başlanması gerektiği yönündeki eleştirilerle ilgili olarak, dayanak varlığın yurt içinde bulunduğu endeks sözleşmeleri ile yeni bir döneme başlanmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Yeterli talep oluşması durumunda kısa zaman içinde diğer ürün ve pazarların da sürece dahil olacağını tahmin eden Tekgül, Akşam Seansında başlangıç olarak fiyat marjının artı ya da eksi yüzde 3 ile sınırlı tutulmasının tamamen yatırımcıyı korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

Tekgül, VİOP'un her geçiş evresinde bazı eleştirilerin olabildiğini anımsatarak, "Ben sermaye piyasalarımızın geleceği ve dünyayla entegrasyonu açısından geç bile kalınmış bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Dünyada başlıca borsaların spot piyasaları kapandıktan sonra vadeli piyasaları kabaca 1 seans süresi kadar daha devam ederken, bizim de bu uyumu yakalamamız piyasalarımızın geleceği açısından oldukça olumlu." dedi.

Halihazırda endeks, döviz, altın ve pay vadeli sözleşmelerinde ciddi bir işlem hacmine ulaşıldığını aktaran Tekgül, VİOP'u artık bireysellerin spekülatif amaçlı işlemleri dışında, toplamın yüzde 30'unu yabancı yatırımcı ve portföy yönetim şirketlerinin hedge ve arbitraj amaçlı işlemlerinin oluşturduğunu bildirdi.

KAYNAK:AA

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