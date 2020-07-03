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Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Trabzonspor

BORSA HABERLERİ  | 03.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 218,1'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Trabzonspor

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 218'1'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 50,2 değer kazandı.

Yılın ilk yarısında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yatırımcısına kazandırırken sadece Fenerbahçe Futbol AŞ kaybettirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberler ve Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yatırımcısını sevindirdi.

Yılın ilk yarısında Trabzonspor, yüzde 218,1 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı.

2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 puanla ilk sırada tamamlayan ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Analistler, Trabzonspor'un yeşil sahalardaki başarılı performansını borsaya da yansıttığını belirterek, Trabzonspor'un bu yıl piyasa değerinin ilk defa 1 milyar TL'yi aşarak 1 milyar 985 milyon liraya kadar yükseldiğine dikkati çekti.

Trabzonspor'u yüzde 43,4 ile Galatasaray, yüzde 23,3 ile Beşiktaş takip etti.

Fenerbahçe'nin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 13 değer kaybetti.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN BEŞİKTAŞ OLDU

Haziran ayında ise yatırımcısına en fazla yüzde 22,8 ile Beşiktaş kazandırdı. Analistler, son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ın borsada da yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.

Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor yüzde 19,8, Fenerbahçe yüzde 6,4 değer kazandı.

Galatasaray'ın hisseleri ise haziran ayında yüzde 14,2 azaldı. Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray, haziran ayında borsada da yatırımcısını üzdü.

Analistler, 14 Haziran'da Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilmesinin ardından 15 Haziran'daki işlem gününde hisselerinin yüzde 10'a yakın değer kaybettiğini anımsattı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE TRABZONSPOR SAHİP

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Trabzonspor sahip. Trabzonspor haziran ayını 1 milyar 616 milyon 911 bin 916 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Trabzonspor'u 1 milyar 571 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 246 milyon 158 bin 200 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 724 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

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