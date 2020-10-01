Borsa liginin eylülde en çok kazandıranı Galatasaray oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri eylül ayında yatırımcısının yüzünü güldürürken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 37,1 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, eylül ayında spor endeksi yüzde 17,5 değer kazandı.

Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler ve gerçekleştirilen transferlerin sektör hisselerini pozitif etkilediğini bildirdi.

Eylül ayında yüzde 37,1 getiriyle Galatasaray en çok kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Galatasaray'ın Süper Lig'de zirve ortağı olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna yükselen Sarı-Kırmızılıların yeşil sahalardaki performansını borsada da gerçekleştirdiğini belirtti.

Galatasaray'ı yüzde 16,5 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 13,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 1 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi.