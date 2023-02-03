Borsa neden düşüyor? Uzman isim "Panik havasına kapılmayın!" dedi ve uyardı

Borsada yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar düşüşün neden olduğunu araştırmaya başladılar. Finansal Yatırımcılar Derneği Başkanı Ali Bahçuvan, “Borsa çok yükselmişti, düşebilir diye belirtmiştik” dedi ve 8 günlük düşüşün neden olduğunu açıkladı.

Kanal D Haber’e konuşan Bahçuvan, “Öncelikle kredili işlemlerle ilgili düzenlemelerle başladı. Kredili satışlar geldi. Sonrasında seçimle ilgili belirsizlikler etkili oldu. Bugün itibari ile durulmaya başladı. Bundan sonra çok büyük bir panik olacağını düşünmüyorum” dedi.

Bahçuvan açıklamasında, özellikle kripto para da kaybedip borsaya yönelenlerin finansal okuryazarlığının daha az olması nedeniyle ani tepkiler vermelerinin piyasada dalgalanmalara neden olduğunu açıkladı ve “O yüzden borsada da hareketler daha sert oluyor.” dedi.

“PANİK HAVASINA KAPILMAYIN”

Ayrıca uzman isim “Panik havasına kapılmayın, yatırım yaptığınız hissenin düştüğünü gördüğünüz an satış hamlesi yapmayın. Bundan sonrası artık temkinli bir bekleyiş olacaktır.” açıklamasında bulundu.,

YENİ GÜNE YATAY BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,33 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 4.754,57 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,48'le spor oldu. BIST 100 endeksi, dün 8 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırmasının ardından günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 4.752,24 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı umutlarına karşın beklentilerin altında kalan şirket bilançolarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.



