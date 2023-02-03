FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa neden düşüyor? Uzman isim "Panik havasına kapılmayın!" dedi ve uyardı

Borsa neden düşüyor? Uzman isim "Panik havasına kapılmayın!" dedi ve uyardı

03.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada 8 gündür devam eden düşüşün ardından devre kesici uygulandı ve işlemler bir süre geçici olarak durduruldu. Yeni güne ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,yüzde 0,05 artışla 4.754,57 puandan başladı. Uzman isim 8 günlük düşüşün nedenini açıkladı ve vatandaşları uyardı.

Borsa neden düşüyor? Uzman isim "Panik havasına kapılmayın!" dedi ve uyardı

Borsada yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar düşüşün neden olduğunu araştırmaya başladılar. Finansal Yatırımcılar Derneği Başkanı Ali Bahçuvan, “Borsa çok yükselmişti, düşebilir diye belirtmiştik” dedi ve 8 günlük düşüşün neden olduğunu açıkladı.

borsa-2

Kanal D Haber’e konuşan Bahçuvan, “Öncelikle kredili işlemlerle ilgili düzenlemelerle başladı. Kredili satışlar geldi. Sonrasında seçimle ilgili belirsizlikler etkili oldu. Bugün itibari ile durulmaya başladı. Bundan sonra çok büyük bir panik olacağını düşünmüyorum” dedi.

borsa1

Bahçuvan açıklamasında, özellikle kripto para da kaybedip borsaya yönelenlerin finansal okuryazarlığının daha az olması nedeniyle ani tepkiler vermelerinin piyasada dalgalanmalara neden olduğunu açıkladı ve “O yüzden borsada da hareketler daha sert oluyor.” dedi.

borsa-4

“PANİK HAVASINA KAPILMAYIN”

Ayrıca uzman isim “Panik havasına kapılmayın, yatırım yaptığınız hissenin düştüğünü gördüğünüz an satış hamlesi yapmayın. Bundan sonrası artık temkinli bir bekleyiş olacaktır.” açıklamasında bulundu.,

YENİ GÜNE YATAY BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,33 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 4.754,57 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,48'le spor oldu. BIST 100 endeksi, dün 8 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırmasının ardından günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 4.752,24 puandan tamamladı.
Analistler, merkez bankalarının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı umutlarına karşın beklentilerin altında kalan şirket bilançolarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş tahmin! "Kötüleyenin yüzüne tükürün"Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş tahmin! "Kötüleyenin yüzüne tükürün"
Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor!Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor!
Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…
Anahtar Kelimeler:
borsa

En Çok Okunan Haberler

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu!

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu!

İkinci el konut projesi geliyor!

İkinci el konut projesi geliyor!

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş tahmin! "Kötüleyenin yüzüne tükürün"

Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş tahmin! "Kötüleyenin yüzüne tükürün"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.