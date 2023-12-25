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Borsa sert düştü, Özgür Demirtaş'ın paylaşımı yine gündem oldu: Küçük yatırımcıya vallahi yazık!

25.12.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da yılın son günlerinde yaşanan düşüşler özellikle küçük yatırımcıyı derinden etkiledi. Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler sonrası yaptığı yorumlar dikkat çekmeye devam ederken, son paylaşımı yine gündem oldu.

Borsa sert düştü, Özgür Demirtaş'ın paylaşımı yine gündem oldu: Küçük yatırımcıya vallahi yazık!

Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan düşüşlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Yatırımcılar anlık olarak borsayı takip etmeye devam ederken, 2023 yılının son günlerinde sert kayıplar yaşanıyor.

BORSA YILIN SON HAFTASINA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa yeni haftaya da düşüşle başlarken, yatırımcıların endişeleri de devam ediyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler sonrası yaptığı yorumlar dikkat çekmeye devam ederken, son paylaşımı da yine gündem oldu.

"KÜÇÜK YATIRIMCIYA YAZIK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Borsa İstanbul'daki küçük yatırımcıya yazık. Vallahi yazık" ifadelerine yer verdi.

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Uyarılarını sürdüren Demirtaş, açıklamasının devamında da şu ifadelere yer verdi;

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. Ama kardeşim adı üstünde Küçük Yatırımcı, panik yapan yatırımcı. borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık değil mi? Günah değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına haksız mıyım?"

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Özgür Demirtaş
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