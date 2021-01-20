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Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

BORSA HABERLERİ  | 20.01.2021 18:39 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor oldu.

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TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülemesine karşın piyasalarda pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak olan yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, ABD'de ayrıca şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmaya devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bu akşam gerçekleşecek İngiltere, Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının da piyasaların odağında bulunduğunu aktardı.

FAİZ KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 15'ten 17'ye yükseltilmişti. (AA)

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