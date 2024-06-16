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Borsa yatırımcı sayısında bir ay sonra ilk

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 07:16
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Borsa İstanbul geçtiğimiz haftada gerilemelerin kaydedilmesinin ardından borsada yatırımcı sayısında da bir ay sonra bir ilk yaşandı. Yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonun altına indi.

Borsa yatırımcı sayısında bir ay sonra ilk

Borsa İstanbul'da rekorlar sonrası artışa geçen yatırımcı sayısında bir ay sonra yeni bir gelişme yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir aylık aranın ardından yeniden 8 milyonun altına indi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 14 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 489 bin 916 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 309 bin 680 seviyesinden 7 milyon 819 bin 764'e indi.

Ekonomim'de yer alana göre, aynı hafta pay senedi değeri ise 13,56 trilyon TL'den 14,03 trilyon TL'ye yükseldi.

Express


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Borsa İstanbul yatırımcı
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