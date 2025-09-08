Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,30 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile turizm oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek, 10.600 ve 10.700 puan ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

BORSADA AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE SEANS SONUNA KADAR YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır