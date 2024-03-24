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Borsada bir haftadan sonra ilk! 8 milyonu aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.03.2024 09:51
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Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı önceki haftaki düşüşten sonra, bu hafta yeniden yükselişe geçti. Yatırımcı sayısında ibre yeniden yükselişte.

Borsada bir haftadan sonra ilk! 8 milyonu aştı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı önceki haftaki düşüşten sonra, bu hafta yeniden yükselişe geçti ve 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,55 trilyon TL'ye çıktı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık düşüşün ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 22 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 251 bin 805 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 39 bin 619 seviyesinden 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul sayı yatırımcı
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