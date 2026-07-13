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Borsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli oldu

Borsada bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe günü, yarınki işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.

Borsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe günü, yarınki işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

Borsada 15 Temmuz Çarşamba günü seans düzenlenmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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% -2.84
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