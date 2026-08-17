Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 17 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 736 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 768 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla, Cumhuriyet altını da 44 bin 121 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 394 dolarda seyrediyor.