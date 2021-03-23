Borsada devre kesici ne demek? Borsada devre kesici ne işe yarar?

Borsada ani hareketlilikler ya da manipülatif alım satımların önüne geçilmek için uygulamaya konan devre kesici hem yatırımcıyı korur hem de piyasanın faydasını gözetir. Aşırı fiyat dalgalanmalarında devreye sokulan devre kesici 2015’te Borsa İstanbul tarafından hayata geçirildi.

BORSADA DEVRE KESİCİ NE DEMEK?

Borsa senet alım - satım işlemlerinin belli şartlar kapsamında yapıldığı ve kurumsal yapısı bulunan piyasadır. Bu piyasada yatırımcıların güvenle işlem yapmasına yarayan sisteme de "devre kesici" adı verilir.

Aşırı fiyat dalgalanmaları ve ani değişimlerin engellediği sistem vesilesiyle meydana gelebilecek ciddi kayıplar engelleniyor.

DEVRE KESİCİ NE İŞE YARAR?

Devre kesici; yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına piyasaya rahatlama imkanı veren bir sigorta sistemidir. 2015’te Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilen bu sistem vesilesiyle yatırımcıların sermayeleri güvence altına alındı.

Piyasa bazen olağan seyrindeyken yeni bir haber, gelişme veya spekülatif bir atakla bozulma yaşayabilir. Bu şekilde bir payın fiyatında yüzde 10 yükseliş yada yüzde 5 düşüş yaşandığında sistem devreye giriyor…