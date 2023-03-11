Borsada dikkat çeken gelişme! Gençler battı, yaşlılar kazandı…

Borsa’da esen ‘Z kuşağı’ rüzgarının şu sıralarda dinmeye başladığı öğrenildi. Birçok genç zarar etmeye başlayınca borsadan çekildi ama 70 yaş üstü yatırımcılar borsadaki yerlerinde duruyor.

Son dönemlerde 15-20 yaş arası gençler bile neredeyse harçlıklarını biriktirip borsaya yatırım yapar olmuştu ancak yatırım yapılan o hisselerin bir kısmı düşüşe geçince tam 21 bin gencin son 2 ayda borsadan çekildiği öğrenildi. Habertürk yazarı Rahim Ak açıklamasında “Özellikle ‘Z kuşağı’ çok fazla ilgi duyuyor. Gençler şimdi kaçtı, yaşlılar kaldı. Onlar kaybetti, yaşlılar kazandı. Böyle kulaktan dolma bilgilerle ‘tüyo aldım abi’ diyerek yatırım yaptılar. Özellikle liseli gençlik dediğimiz 15-20 yaş arası gençlerin portföyünden 736 milyon liralık bir azalma görülüyor. Yani biraz harçlıklarını borsada bırakıp çıkmışlar gibi görünüyor” dedi.

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“BORSADA BİZ BUNLARA ‘YAŞLI KURT’ DİYORUZ”

70 yaş üstü yatırımcı ise borsada adeta tecrübesini konuşturdu ayrılmak bir yana 16 bin yeni yatırımcı borsaya eklendi. Rahim Ak bu durum hakkında yaptığı açıklamada ise “70 yaş üstüne bakıldığında ise yaklaşık 9 milyar lira portföylerini arttırmışlar. Borsada biz bunlara ‘yaşlı kurt’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

'17 YAŞINDAYIM BORSA ÇOK HAREKETLİ BİR YER'

Show Haber muhabiri sokakta borsada gençlerin kaybetmesi ile ilgili sorduğu sorulara ise şu yanıtları aldı: