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Borsada dikkat çeken gelişme! Gençler battı, yaşlılar kazandı…

11.03.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsaya yatırım yapmak son dönemde özellikle gençler arasında adeta moda haline geldi. Borsa İstanbul’a son 3 yılda 3 milyon yatırımcı girdi bunların çoğunluğunu ise 15-20 yaş arasındaki gençler yani ‘Z kuşağı’ oluşturdu. Hızlı kazanmak için spekülatif hisselere yatırım yapınca paralarını borsada kaybeden gençlerin şimdi de geldikleri gibi borsadan çıkmaya başladıkları öğrenildi. Gençlerin kaybı sonucunda kim kazandı sorusunun cevabı ise borsacıların deyimiyle ‘Yaşlı Kurtlar’ oldu.

Borsada dikkat çeken gelişme! Gençler battı, yaşlılar kazandı…

Borsa’da esen ‘Z kuşağı’ rüzgarının şu sıralarda dinmeye başladığı öğrenildi. Birçok genç zarar etmeye başlayınca borsadan çekildi ama 70 yaş üstü yatırımcılar borsadaki yerlerinde duruyor.

Son dönemlerde 15-20 yaş arası gençler bile neredeyse harçlıklarını biriktirip borsaya yatırım yapar olmuştu ancak yatırım yapılan o hisselerin bir kısmı düşüşe geçince tam 21 bin gencin son 2 ayda borsadan çekildiği öğrenildi. Habertürk yazarı Rahim Ak açıklamasında “Özellikle ‘Z kuşağı’ çok fazla ilgi duyuyor. Gençler şimdi kaçtı, yaşlılar kaldı. Onlar kaybetti, yaşlılar kazandı. Böyle kulaktan dolma bilgilerle ‘tüyo aldım abi’ diyerek yatırım yaptılar. Özellikle liseli gençlik dediğimiz 15-20 yaş arası gençlerin portföyünden 736 milyon liralık bir azalma görülüyor. Yani biraz harçlıklarını borsada bırakıp çıkmışlar gibi görünüyor” dedi.

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“BORSADA BİZ BUNLARA ‘YAŞLI KURT’ DİYORUZ”

70 yaş üstü yatırımcı ise borsada adeta tecrübesini konuşturdu ayrılmak bir yana 16 bin yeni yatırımcı borsaya eklendi. Rahim Ak bu durum hakkında yaptığı açıklamada ise “70 yaş üstüne bakıldığında ise yaklaşık 9 milyar lira portföylerini arttırmışlar. Borsada biz bunlara ‘yaşlı kurt’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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'17 YAŞINDAYIM BORSA ÇOK HAREKETLİ BİR YER'

Show Haber muhabiri sokakta borsada gençlerin kaybetmesi ile ilgili sorduğu sorulara ise şu yanıtları aldı:

  • 17 yaşındayım, borsa çok hareketli bir yer. Garantisi olmayan bir işe ben girmem.

  • Genelde yaşlılar biliyorsunuz uygun adım gidiyor. Gençler ise biliyorsunuz çalışmadan hızlı para kazanmak istedikleri için böyle oluyor. Borsa her zaman sabır işi bence.

  • Tecrübe önemli tabi şirketlerin bilançolarına iyi bakmaları lazım.

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