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Borsada dikkat çeken tablo! Üst üste dört haftadır devam ediyor: 1 milyondan fazla yatırımcı...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.03.2024 14:18
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Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişine devam ederken dikkat çeken bir veri açıklandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısında artış üst üste dördüncü haftada da devam etti. Böylece son 4 haftada yatırımcı sayısı 1 milyondan fazla artış gösterdi.

Borsada dikkat çeken tablo! Üst üste dört haftadır devam ediyor: 1 milyondan fazla yatırımcı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 9.174,19 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,37 kazançla 8.552,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,75 azalışla 15.438,34 puan, Mali Endeksi yüzde 0,85 artışla 9.734,15 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 yükselişle 14.468,29 puan oldu.

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KOZA ALTIN İŞLETMELERİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini yüzde 10,12 ile Ford Otomotiv, yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,33 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 12,29 ile Ege Endüstri ve 11,33 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

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Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 510 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 385 milyar 365 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste dördüncü haftasında da arttı, ancak artış hızı önceki haftalara göre daha düşük kaldı.

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MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 8 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 120 bin 69 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 226 bin 431 seviyesinden 8 milyon 346 bin 500'e çıktı. Böylece son dört haftada artış 1 milyon 146 bin 64'e ulaştı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,58 trilyon TL'den 12,61 trilyon TL'ye yükseldi.


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