600 gram balda 210 TL fiyat farkına 'bal gibi' ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından işletmelere yönelik denetimler devam ediyor. Bir vatandaş sosyal medya hesabından 600 gramlık bal ile ilgili CİMER'e yaptığı şikayeti "Raf fiyatı ile kasa fişi arasındaki fark 210 TL" diyerek ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ı etiketleyerek paylaştı.

ETİKET FİYATI 429,95 TL, KASA FİYATI 639,95 TL ÇIKTI

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Kaplan, CİMER başvurusu üzerine denetim gerçekleştirilen denetimi aktarıp 600 gramlık bal ürünün etiket fiyatının 429,95 TL, kasa fiyatının ise 639,95 TL olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Denetimlerde ayrıca 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunmadığının belirlendiğini de belirten Kaplan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

"KASADAKİ FİYATLA RAFTAKİ FİYAT AYNI OLMALI. DEĞİLSE “BAL GİBİ” CEZA KESİLİR! YÖNETMELİK BUNU GEREKTİRİR"

Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kasadaki fiyatla raftaki fiyat aynı olmalı. Değilse “bal gibi” ceza kesilir! Yönetmelik bunu gerektirir.

CİMER başvurusu üzerine, Ankara Ticaret Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimde, 600 gr'lın bal ürününün etiket fiyatının 429,95 TL, kasa fiyatının ise 639,95 TL olduğu tespit edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunmadığı belirlenmiştir.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicimizin hakkını korumak, fiyat şeffaflığını sağlamak ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"