Borsada hedging nedir? Hedging ne demek?

Temelde riskten korunma yöntemlerini içeren bir strateji olarak tanımlanabilen hedging, farklı opsiyonları içerir. Yatırımcılar, hedging işlemi sayesinde olası zararları en aza indirgemeye çalışır. Dolayısıyla hedging emtialar, hisse senetleri ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi sayısız finansal araç üzerinde uygulanabilir. Söz konusu işlemin faydaları arasında kayıpları önemli ölçüde önleyebilmesi ve likiditenin artmasına zemin hazırlaması gibi hususlar yer alır.

Hedging nedir?

Yatırımcıların sıklıkla sorguladıkları kavramlardan biri olan hedging, yatırım riskinden korunma konusunda önemli bir husustur. Dolayısıyla "Hedging ne demek?" sorusuna mutlaka detaylı bir şekilde yanıt verilmelidir. Her bir yatırımcının bilmesi gereken kavramlardan biri olarak nitelendirilen hedging, hedge terimi ile ilişkilidir. Riskten korunmak olarak da bilinen hedging, yatırımlarda kayıpların minimum seviyeye indirilmesini amaçlar. Finansal kurumlar, fonlar, finansal olmayan kuruluşlar, yatırımcılar, tüccarlar ve mal üretenler, hedging işlemleri yapmaları doğrultusunda piyasadaki riske ve ani değişimlere karşı önlem alabilir. Hedging kavramı:

İlgili bir varlıkta karşıt yani zıt pozisyon alarak olası kayıpları dengelemek için hedging işlemleri kullanılır.

Söz konusu işlem sayesinde risklerde azalma sağlanması, potansiyel kârların da azalmasına kapı aralar.

Riskleri azaltmaya yarayan hedging, futures yani vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyonlar gibi bazı türev piyasa araçlarını içerir.

Yukarıda sıralanan özellikleri göz önünde bulundurulduğu zaman hedging işlemi, piyasa stratejileri ile finansal araçlardan stratejik bir şekilde yararlanılması olarak açıklanabilir. En basit tanımlarından biri ile hedging, yatırımcıların mevcut bir yatırımı bir diğer yatırımda ticaret yaparak korumaları işlemidir.

Hedging yöntemleri nelerdir?

Piyasada birden fazla hedging yöntemi uygulanabilir. Bunlar arasında doğrudan riskten korunma, güvenli liman ve ikili alım-satım yer alır. Söz edilen bu hedging yöntemleri:

İkili Alım-Satım: Bu yöntemde iki pozisyon almak hedeflenir. Farklı iki varlığı içeren ikili alım satımda fiyatı yükselen bir varlığın üzerinden bir pozisyon alınır. Yine bir diğer pozisyon da fiyatı azalan bir varlık üzerinde alınır. Sonuç olarak artan fiyat, azalan fiyatın riskini dengelemeyi sağlar.

Bu yöntemde iki pozisyon almak hedeflenir. Farklı iki varlığı içeren ikili alım satımda fiyatı yükselen bir varlığın üzerinden bir pozisyon alınır. Yine bir diğer pozisyon da fiyatı azalan bir varlık üzerinde alınır. Sonuç olarak artan fiyat, azalan fiyatın riskini dengelemeyi sağlar. Doğrudan Riskten Korunma: Tek seferde tek bir varlık üzerinde iki karşıt pozisyonun açılması söz konusudur. Yani aynı varlık üzerinde hem short hem de long pozisyon açılabilir. Takip edilmesi kolay olarak nitelendirilen doğrudan riskten korunma, basit bir riske karşı koruma kalkanı oluşturulmasını sağlar.

Tek seferde tek bir varlık üzerinde iki karşıt pozisyonun açılması söz konusudur. Yani aynı varlık üzerinde hem short hem de long pozisyon açılabilir. Takip edilmesi kolay olarak nitelendirilen doğrudan riskten korunma, basit bir riske karşı koruma kalkanı oluşturulmasını sağlar. Güvenli Liman: Bu yöntemde döviz değerlerinin düşmesi konusunda endişeli olan yatırımcılar, altın satın almayı tercih eder. Yani altının zaman içerisinde fiyatını koruyacağı düşünüldüğü için "güvenli liman" olarak kabul edildiği söylenebilir.

Hedging örnekleri nelerdir?

Sıklıkla sorgulanan hedging işlemleri için long hedge yani vadeli işlem sözleşmesinde alıcı taraf olarak korunma yönteminden hedging örnekleri verilebilir. Bu yöntem kapsamında bir portföy yöneticisinin yaptığı hamleler ile hedging işlemi hedeflenir. Yani portföy yöneticisi, faiz oranlarında düşüş yaşanması olasılığına karşı önlem almaya çalışır. Söz konusu durumda portföy yöneticisinin, ileri bir tarihte menkul kıymetinin nakit girişlerini yatırmayı planladığı tahvil fiyatının artmasından dolayı uğrayacağı zararı önlemeye çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla portföy yöneticisi, uğrayacağı zararı tahvil üzerine vadeli işlemde alıcı taraf olması ile kapamayı hedefler. Bu işlem long hedge işlemi örneği olarak belirtilebilir.

En basit tanımı ile farklı yöntemler doğrultusunda riskten korunma işlemi olarak belirtilen hedging işlemleri bazı avantajları ile ön plana çıkar. Hedging işlemlerinin sağladığı bazı avantajlar: