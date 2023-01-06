Borsada hedging nedir? Hedging ne demek?

Temelde riskten korunma yöntemlerini içeren bir strateji olarak tanımlanabilen hedging, farklı opsiyonları içerir. Yatırımcılar, hedging işlemi sayesinde olası zararları en aza indirgemeye çalışır. Dolayısıyla hedging emtialar, hisse senetleri ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi sayısız finansal araç üzerinde uygulanabilir. Söz konusu işlemin faydaları arasında kayıpları önemli ölçüde önleyebilmesi ve likiditenin artmasına zemin hazırlaması gibi hususlar yer alır.
Yatırımcıların sıklıkla sorguladıkları kavramlardan biri olan hedging, yatırım riskinden korunma konusunda önemli bir husustur. Dolayısıyla "Hedging ne demek?" sorusuna mutlaka detaylı bir şekilde yanıt verilmelidir. Her bir yatırımcının bilmesi gereken kavramlardan biri olarak nitelendirilen hedging, hedge terimi ile ilişkilidir. Riskten korunmak olarak da bilinen hedging, yatırımlarda kayıpların minimum seviyeye indirilmesini amaçlar. Finansal kurumlar, fonlar, finansal olmayan kuruluşlar, yatırımcılar, tüccarlar ve mal üretenler, hedging işlemleri yapmaları doğrultusunda piyasadaki riske ve ani değişimlere karşı önlem alabilir. Hedging kavramı:
Yukarıda sıralanan özellikleri göz önünde bulundurulduğu zaman hedging işlemi, piyasa stratejileri ile finansal araçlardan stratejik bir şekilde yararlanılması olarak açıklanabilir. En basit tanımlarından biri ile hedging, yatırımcıların mevcut bir yatırımı bir diğer yatırımda ticaret yaparak korumaları işlemidir.
Piyasada birden fazla hedging yöntemi uygulanabilir. Bunlar arasında doğrudan riskten korunma, güvenli liman ve ikili alım-satım yer alır. Söz edilen bu hedging yöntemleri:
Sıklıkla sorgulanan hedging işlemleri için long hedge yani vadeli işlem sözleşmesinde alıcı taraf olarak korunma yönteminden hedging örnekleri verilebilir. Bu yöntem kapsamında bir portföy yöneticisinin yaptığı hamleler ile hedging işlemi hedeflenir. Yani portföy yöneticisi, faiz oranlarında düşüş yaşanması olasılığına karşı önlem almaya çalışır. Söz konusu durumda portföy yöneticisinin, ileri bir tarihte menkul kıymetinin nakit girişlerini yatırmayı planladığı tahvil fiyatının artmasından dolayı uğrayacağı zararı önlemeye çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla portföy yöneticisi, uğrayacağı zararı tahvil üzerine vadeli işlemde alıcı taraf olması ile kapamayı hedefler. Bu işlem long hedge işlemi örneği olarak belirtilebilir.
En basit tanımı ile farklı yöntemler doğrultusunda riskten korunma işlemi olarak belirtilen hedging işlemleri bazı avantajları ile ön plana çıkar. Hedging işlemlerinin sağladığı bazı avantajlar: