FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsada hedging nedir? Hedging ne demek?

Borsada hedging nedir? Hedging ne demek?

04.01.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı piyasalarda uygulanabilen hedging işlemi, temelde yatırım sürecinde riskten korunulmasını sağlar. Hisse senetlerinden vadeli işlem sözleşmelerine varan pek çok menkul kıymet üzerinde hedging işlemi uygulanabilir. Bununla birlikte hedging işlemi, güvenli liman ve ikili alım-satım gibi farklı teknikleri kapsar. Dolayısıyla hedging, yatırımcılara yatırım kolaylığı sunarak likiditeyi artırmada da rol oynar. Peki, borsada hedging nedir?

Borsada hedging nedir? Hedging ne demek?

İçindekiler

  • Hedging nedir?
  • Hedging yöntemleri nelerdir?
  • Hedging örnekleri nelerdir?

Temelde riskten korunma yöntemlerini içeren bir strateji olarak tanımlanabilen hedging, farklı opsiyonları içerir. Yatırımcılar, hedging işlemi sayesinde olası zararları en aza indirgemeye çalışır. Dolayısıyla hedging emtialar, hisse senetleri ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi sayısız finansal araç üzerinde uygulanabilir. Söz konusu işlemin faydaları arasında kayıpları önemli ölçüde önleyebilmesi ve likiditenin artmasına zemin hazırlaması gibi hususlar yer alır.

Hedging nedir?

Yatırımcıların sıklıkla sorguladıkları kavramlardan biri olan hedging, yatırım riskinden korunma konusunda önemli bir husustur. Dolayısıyla "Hedging ne demek?" sorusuna mutlaka detaylı bir şekilde yanıt verilmelidir. Her bir yatırımcının bilmesi gereken kavramlardan biri olarak nitelendirilen hedging, hedge terimi ile ilişkilidir. Riskten korunmak olarak da bilinen hedging, yatırımlarda kayıpların minimum seviyeye indirilmesini amaçlar. Finansal kurumlar, fonlar, finansal olmayan kuruluşlar, yatırımcılar, tüccarlar ve mal üretenler, hedging işlemleri yapmaları doğrultusunda piyasadaki riske ve ani değişimlere karşı önlem alabilir. Hedging kavramı:

  • İlgili bir varlıkta karşıt yani zıt pozisyon alarak olası kayıpları dengelemek için hedging işlemleri kullanılır.
  • Söz konusu işlem sayesinde risklerde azalma sağlanması, potansiyel kârların da azalmasına kapı aralar.
  • Riskleri azaltmaya yarayan hedging, futures yani vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyonlar gibi bazı türev piyasa araçlarını içerir.

Yukarıda sıralanan özellikleri göz önünde bulundurulduğu zaman hedging işlemi, piyasa stratejileri ile finansal araçlardan stratejik bir şekilde yararlanılması olarak açıklanabilir. En basit tanımlarından biri ile hedging, yatırımcıların mevcut bir yatırımı bir diğer yatırımda ticaret yaparak korumaları işlemidir.

İlginizi Çekebilir

Borsada fiyat kazanç oranı kaç olmalı?

Borsada fiyat kazanç oranı kaç olmalı?

 Fiyat kazanç oranı nedir?

Fiyat kazanç oranı nedir?

 PD ve DD nedir, kaç olmalı?

PD ve DD nedir, kaç olmalı?

 İndikatör nedir?

İndikatör nedir?

Hedging yöntemleri nelerdir?

Piyasada birden fazla hedging yöntemi uygulanabilir. Bunlar arasında doğrudan riskten korunma, güvenli liman ve ikili alım-satım yer alır. Söz edilen bu hedging yöntemleri:

  • İkili Alım-Satım: Bu yöntemde iki pozisyon almak hedeflenir. Farklı iki varlığı içeren ikili alım satımda fiyatı yükselen bir varlığın üzerinden bir pozisyon alınır. Yine bir diğer pozisyon da fiyatı azalan bir varlık üzerinde alınır. Sonuç olarak artan fiyat, azalan fiyatın riskini dengelemeyi sağlar.
  • Doğrudan Riskten Korunma: Tek seferde tek bir varlık üzerinde iki karşıt pozisyonun açılması söz konusudur. Yani aynı varlık üzerinde hem short hem de long pozisyon açılabilir. Takip edilmesi kolay olarak nitelendirilen doğrudan riskten korunma, basit bir riske karşı koruma kalkanı oluşturulmasını sağlar.
  • Güvenli Liman: Bu yöntemde döviz değerlerinin düşmesi konusunda endişeli olan yatırımcılar, altın satın almayı tercih eder. Yani altının zaman içerisinde fiyatını koruyacağı düşünüldüğü için "güvenli liman" olarak kabul edildiği söylenebilir.

Hedging örnekleri nelerdir?

Sıklıkla sorgulanan hedging işlemleri için long hedge yani vadeli işlem sözleşmesinde alıcı taraf olarak korunma yönteminden hedging örnekleri verilebilir. Bu yöntem kapsamında bir portföy yöneticisinin yaptığı hamleler ile hedging işlemi hedeflenir. Yani portföy yöneticisi, faiz oranlarında düşüş yaşanması olasılığına karşı önlem almaya çalışır. Söz konusu durumda portföy yöneticisinin, ileri bir tarihte menkul kıymetinin nakit girişlerini yatırmayı planladığı tahvil fiyatının artmasından dolayı uğrayacağı zararı önlemeye çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla portföy yöneticisi, uğrayacağı zararı tahvil üzerine vadeli işlemde alıcı taraf olması ile kapamayı hedefler. Bu işlem long hedge işlemi örneği olarak belirtilebilir.

En basit tanımı ile farklı yöntemler doğrultusunda riskten korunma işlemi olarak belirtilen hedging işlemleri bazı avantajları ile ön plana çıkar. Hedging işlemlerinin sağladığı bazı avantajlar:

  • Kayıpları önemli ölçüde sınırlama özelliği taşır.
  • Doğru stratejiler ve yöntemler kullanıldığı takdirde hedging, zararları en düşük miktarla kurtarmayı sağlar.
  • Opsiyonları fazla olan hedging faiz oranları, para birimleri, hisse senetleri ve emtialar gibi sayısız menkul kıymet üzerinde koruma sağlanmasını mümkün kılabilir.
  • Yatırım yapma olasılığını artırarak likiditenin de artmasına zemin hazırlar.
  • Düşük marj harcaması gerektiren bir işlem olarak esnek fiyat mekanizması sunmasıyla bilinir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pozitif uyumsuzluk nedir?Pozitif uyumsuzluk nedir?
EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakamEYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam
Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Hedge hedge ne demek hedge nedir

En Çok Okunan Haberler

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart

O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.