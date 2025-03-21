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Borsada kayıp yüzde 5'i aştı: Devre kesici uygulandı

21.03.2025 10:36
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Borsa İstanbul haftanın son gününde de BIST 100 endeksinde düşüş kaydetti. Açılışı yüzde 0,53'lük düşüşle yapan Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 3,24'e çıktı. Düşüşün yaşanması ile beraber Borsa İstanbul devre kesici uyguladı. Ayrıca sabah saatlerinde Borsa İstanbul yaptığı açıklamada, "Yukarı adım kuralı uygulanacaktır" demişti.

Borsada kayıp yüzde 5'i aştı: Devre kesici uygulandı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,41 puan ve yüzde 0,53 azalışla 9.758,53 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş sürüyor. Açılışı yüzde 0,53'lük düşüşle yapan Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 5'i aştı ve devre kesici uygulandı.

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EN FAZLA METAL KAYBETTİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,28 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,96 ile metal ana sanayi oldu.
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan tamamladı.

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RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

BIST 100 endeksinde yaşanan kayıpların ardından Borsa İstanbul açıklama yaptı. Borsa İstanbul, "Saat 10:12:25 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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MERKEZ BANKASI'NDAN TAKVİM DIŞI HAMLE

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu. TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü gözaltına alındığı gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamlamıştı. 20 Mart'ta ise endeks, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan tamamladı. Ayrıca TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini de bildirdi.

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BIST 50'DE YUKARI ADIM UYGULANACAK

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Bugünkü kararla birlikte, söz konusu kural üst üste 4 işlem haftasında uygulanmış oldu.

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Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
25.24
2.628.425.789,42
% -5.61
10:33
THYAO
301.75
2.403.011.553,50
% -2.03
10:36
AKBNK
56
2.061.740.722,85
% -6.2
10:36
ISCTR
12.66
1.742.568.384,43
% -5.59
10:34
BIMAS
445.75
1.414.727.216,75
% -1.98
10:36

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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