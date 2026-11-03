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KOSGEB'den 1 milyon TL'ye kadar kredi! Son tarih açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden zarar gören işletmelere yönelik yeni bir destek programını duyurdu. KOSGEB aracılığıyla hayata geçirilen Acil Durumlar Desteği kapsamında küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar kredi imkânı sağlanacak.

KOSGEB'den 1 milyon TL'ye kadar kredi! Son tarih açıklandı
Sariye Nur Dönmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen işletmelerin ekonomik kayıplarını telafi edebilmeleri ve faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nin devreye alındığını bildirdi.

Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteği'ni hayata geçiriyoruz."

KOSGEB den 1 milyon TL ye kadar kredi! Son tarih açıklandı 1

KÜÇÜK İŞLETMELERE 1 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ

Destek programı kapsamında küçük işletmeler 1 milyon liraya, mikro işletmeler ise 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

Kredilerde sıfır finansman maliyeti uygulanacak. Kredi faizinin veya kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

İşletmelere sağlanacak finansman desteğinde 24 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem imkânı sunulacak.

Bakan Kacır, açıklamasında KOBİ'lere destek vermeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen işletmelerin yararlanabileceği destek programına başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden 2026 yılı içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden zarar gören mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

Ancak destekten faydalanabilmek için işletmelerin valilikler tarafından yapılan hasar tespitleri kapsamında bulunması gerekiyor.

RESMİ BELGE ŞARTI ARANACAK

Kredi desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin, sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve afetin olumsuz etkilerinin devam ettiğini belgelendirmeleri gerekecek.

Söz konusu durumun, ilgili resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması şartı aranacak.

Destek programıyla afetlerden zarar gören işletmelerin finansman yükünün hafifletilmesi ve ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB destek ödemeleri
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