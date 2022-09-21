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Borsadaki hareketlilik sonrası bankalardan flaş adım: Tek tek duyurdular

21.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul’daki hareketlilik sonrası bankalardan flaş hamle geldi. Dün Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bugün ise Türkiye İş Bankası yeni bir karar alarak, 5 milyon adet hisse alımı gerçekleştirdi. Öte yandan borsadaki düşüş bugün de devam etti. Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti.

Borsadaki hareketlilik sonrası bankalardan flaş adım: Tek tek duyurdular

Bir hafta önce tarihi zirve seviyesini 3.715 puanla yenileyen Borsa İstanbul'da yaşanan çöküş sonrası sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından, Takasbank VİOP'ta risk parametrelerini güncelledi. Söz konusu adımın ardından bankacılık endeksinde toparlanma oldu. Ancak yaşanan hareketler bankalara yeni bir adım attırdı.

Dün flaş bir karar alan Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi geldi. Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8,06-8,58 TL fiyat aralığından gerçekleşti.
Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre; banka aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.

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İŞ BANKASI'NDAN HİSSE GERİ ALIMI

Bugün ise bir diğer adım Türkiye İş Bankası’ndan geldi. Banka 5 milyon adet hisse alımı gerçekleştirdi. Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası'nın hisse alımına ilişkin yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye İş Bankası paylarıyla ilgili dün 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 37,312 sınırına ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı.

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Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın dünkü alım öncesi İş Bankası sermayesindeki payları yüzde 37,262 seviyesinde bulunuyordu.

BANKACILIK ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 azalışla 3.269,45 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,05 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 3.269,45 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti.


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